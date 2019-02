Fisch und Blasmusik: Heringstage in Wismar

In Wismar steht der Hering in den Speisekarten der Restaurants bald ganz oben: Die Stadt an der Ostsee feiert vom 16. bis 31. März wieder die Heringstage . Zum Auftakt werden frisch gefangene Fische im Alten Hafen angelandet und dann begleitet von einem Blasorchester zum Marktplatz gebracht, um dort direkt zubereitet und verköstigt zu werden. In den kommenden zwei Wochen wird der Hering dann in den teilnehmenden Lokalen in verschiedensten Variationen serviert, so der Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern.

Jazz im Gasteinertal

Im Gasteinertal wird vom 8. bis 17. März wieder das Musikfestival Snow Jazz gefeiert. Jazz-Künstler treten dabei nicht in dunklen Kellern auf, sondern in Hotels, auf Skihütten und draußen an der frischen Luft. Eine Location ist das Sägewerk in Bad Hofgastein, ein Jazzclub. Das Motto in diesem Jahr lautet «Small is beautiful»: Statt großen Ensembles präsentieren Solokünstler, Duos und Trios ihre Musik. Ein Festivalpass bietet nach Angaben von Gasteinertal Tourismus Einlass zu allen Konzerten. Das Tal liegt im Pongau im Bundesland Salzburg.

Neues Theater im australischen Cairns eröffnet

Cairns in Australien hat ein neues Theater. Das Cairns Performing Arts Center ist Teil des vor zwei Jahren eröffneten Kunst- und Kulturzentrums The Precinct, wie Visit Queensland mitteilt. Die Bühne des Theaters biete Platz für ein ganzes Symphonie-Orchester. Insgesamt finden 941 Besucher in dem Saal Platz. Cairns liegt im Norden Queenslands und ist für viele Australien-Urlauber Ausgangspunkt für Touren ins Great Barrier Reef.