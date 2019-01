Der bessere Urlaub

Bio-Gemüse vom Markt, Fahrrad statt Auto, Öko- statt Atomstrom, Baumwolltasche statt Plastiktüte – es gibt viele Felder, auf denen wir nachhaltiger werden. Nur in Sachen Urlaub sind und bleiben wir in höchstem Maße uneinsichtig. Es ist halt weder unter persönlichen noch unter ökologischen Gesichtspunkten schlau, um die halbe Welt zu jetten, auf den Mount Everest oder den Kilimandscharo zu steigen, eine Menge Müll zu hinterlassen und mit abgefrorenen Zehen wieder heimzukehren. Ähnlich katastrophal liest sich die Bilanz einer Ski-Freizeit in Dubai. Die Liste ließe sich beliebig fortführen. Der Mensch braucht Hilfe, was sein Reiseverhalten angeht. Bloße Ratgeberliteratur scheint nicht weiterzuhelfen.

Speziell die Deutschen reisen nach Angaben des Bundesverbandes der Deutschen Tourismuswirtschaft (BTW) und des Deutschen Reiseverbandes (DRV) immer länger und geben immer mehr Geld aus. Über 70 Millionen Urlaubsreisen mit mindestens fünf Tagen unternahmen die Bundesbürger im vergangenen Jahr und gaben dafür annähernd 74 Milliarden Euro aus. Der beliebteste Urlaub ist der Bade- oder Strandurlaub. Erst danach kommen im Ranking Städtereisen, ­Wanderurlaube oder Kreuzfahrten.

Tourismus ist ein Wirtschaftsfaktor mir enormer Wirkmacht

Nicht nur das Ausland, auch im Inland ist der Tourismus ein Wirtschaftsfaktor mit enormer Wirkmacht. Die deutsche Tourismuswirtschaft beschäftigt allein in der Bundesrepu­blik 4,9 Millionen Menschen, was einem Anteil von zwölf Prozent aller Beschäftigten entspricht. Laut einer Analyse des Weltwährungsfonds (IWF) löste der grenzüberschreitende internationale Tourismus mit Einnahmen von 504 Mil­liarden US-Dollar bereits 1998 die Automobilindustrie als größte Exportindustrie der Welt ab.

Obwohl der Tourismus in vielen Ländern regionaler Wachstumsmotor ist, reicht schon wenig Fantasie aus, um sich vorzustellen, dass er gleichzeitig nicht ohne Konsequenzen für die Umwelt und die Menschen vor Ort bleibt: Allein durch den Transfer per Flugzeug, Schiff oder Bahn entstehen klimaschädliches CO2 und Feinstaub. Vor Ort kommen dann noch der Energie- und Flächenverbrauch, das Abfallaufkommen sowie Folgen für die Tier- und Pflanzenwelt hinzu. Die Schattenseiten für das Leben der Menschen vor Ort sind vielfältig.

Zartes Umdenken in der Tourismuswirtschaft

Eine Forschergruppe aus Sydney hat in der Zeitschrift Nature Climate Change die Ergebnisse einer Studie veröffentlicht, die zeigen, dass der Tourismus für acht Prozent der gesamten Treibhausgasemissionen verantwortlich ist. Berücksichtigt wurden dabei nicht nur Flugreisen, sondern erstmals auch andere Verkehrsmittel sowie Hotels und Ausflüge am Urlaubsort. Auf satte 4,5 Milliarden Tonnen CO2 pro Jahr ­bezifferten die Wissenschaftler den Ausstoß. Zum Vergleich: Der jährliche CO2-Ausstoß der Bundesrepublik lag 2017 bei 905 Millionen Tonnen CO2.

Tipps zum nachhaltigen Reisen Schon lange bevor man mit den gepackten Koffern das Haus verlässt beginnt die eigentliche Reise. Bereits bei der Auswahl des Reisezieles und des Verkehrsmittels bemisst sich, wie groß der ökologische Fußabdruck wird. Vor allem lange Flugreisen wirken sich besonders klimaschädigend aus. Lässt sich das Fliegen nicht vermeiden, dann sollte es zumindest ein Fernflug sein (weiter als 800 Kilometer) und die Aufenthaltsdauer länger als zwei Wochen betragen. Über Kompensationsagenturen wie www.atmosfair.de, www.myclimate.de oder www.arktik.de lässt sich das entstandene CO2 wieder einsparen. Bei Übernachtungen lohnt es sich, auf zertifizierte Hotels und Reiseveranstalter zurückzugreifen, die neben der Umwelt auch die Menschen in den Urlaubsländern einbinden und schützen. Vor Ort gilt das Gleiche wie auch zu Hause: kurze Wege zu Fuß, mit dem Rad oder öffentlichen Verkehrsmitteln zurücklegen, Wasser und Strom sparen sowie lokale Produkte kaufen. Weitere Tipps und Informa­tionen beim größten deutschen Zusammenschluss nachhaltiger Reise­veranstalter online unter forumandersreisen.de. ...

Es gibt also viele gute Gründe, warum es auch in der Tourismuswirtschaft ein zartes Umdenken gibt. Nachhaltigkeit ist das Stichwort, das auch bei großen Reiseveranstaltern und -konzernen, bei Fluglinien und Hoteliers eine Rolle spielt. Es ist nicht die Frage, ob man reisen soll, sondern eher, wie man es am besten anstellt. Die Vereinten Nationen hatten 2017 zum „Internationalen Jahr des nachhaltigen Tourismus für Entwicklung“ ausgerufen. Das Bundesumwelt­ministerium hat seinerseits einen Praxisleitfaden zur „Nachhaltigkeit im Deutschlandtourismus“ heraus­gegeben. Und das Forum Anders Reisen (FAR), der größte deutsche Zusammenschluss nachhaltiger Reiseveranstalter, verzeichnete 2016 ein durchschnittliches Umsatzwachstum von 14,25 Prozent bei seinen Mitgliedern. Das Thema Nachhaltigkeit wird bei der Urlaubsbuchung immer wichtiger.

Diskrepanz zwischen Reisevorstellungen und Angebot

Das Problem ist: Viele Menschen sind überfordert, wenn sie eine nachhaltige Reise buchen wollen. Nicht alle Veranstalter schaffen die nötige Transparenz, oft scheitert es daran, dass es eine Diskrepanz zwischen individuellen Reisevorstellungen und Angebot gibt. In Sachen Anreise gelingt es noch am ehesten, ein Bewusstsein für die Umweltauswirkungen des Reisens zu schaffen – gleichwohl ist es das schwierigste Feld, denn irgendwie muss man ja schließlich von A nach B kommen.

Umweltverbände weisen darauf hin, dass die Anreise, besonders jene mit dem Flugzeug, entscheidend ist. Der technische Fortschritt im Luftraum ist in ökologischer Hinsicht überschaubar, und da viele Reiseziele nun einmal lediglich per Flugzeug zu erreichen sind, ist der Handlungsbedarf in diesem Sektor groß. Die seriöse Klimaschutzorganisation Atmosfair bietet seit 2005 die Möglichkeit, Ablasshandel zu betreiben: Über einen Rechner auf der Homepage kann über Kennzahlen wie Flugzeugtyp und Flugkilometer errechnet werden, wie groß die ausgestoßene Menge CO2 ist, um anschließend eine entsprechende Kompensationszahlung zu leisten.

Schweden erhebt eine Umweltabgabe für Flugtickets

Die Agentur wiederum nutzt die Gelder um anderswo auf der Welt in Klimaschutzprojekte zu investieren, damit dort die entsprechende Menge CO2 eingespart wird. Der Erfolg hält sich gleichwohl in überschaubaren Grenzen. Einige Länder, wie beispielsweise Schweden, beschreiten daher andere Wege: Sie erheben eine Umweltabgabe für Flugtickets – die kann je nach Fluglänge bis zu 40 Euro betragen.

Bei den Kreuzfahrtschiffen, oft als fahrende Dreckschleudern verschrien, gibt es messbare Versuche, umweltfreundlicher zu werden. Im Dezember 2018 ging mit der Aida Nova das weltweit erste Kreuzfahrtschiff vom Stapel, das mit Flüssiggas betrieben wird, wodurch die Emissionen deutlich reduziert werden.

Siegel CSR-Tourism-Certified hat großes Gewicht

Vor Ort die tatsächliche Nachhaltigkeit der Angebote zu bewerten, ist hingegen ungleich komplexer. Strom- und Wasserverbrauch, produzierter Müll und die Entlohnung der Angestellten lassen sich nicht nachprüfen. Zahlreiche Zertifikate und Siegel haben bereits den Weg auf den Markt gefunden – rund 150 davon gibt es. Großes Gewicht hat dabei das Siegel CSR-Tourism-Certified, das nicht nur ökologische, sondern auch soziale Aspekte berücksichtigt. Bei Anbietern wird das Verhältnis von Urlaubslänge, Reisezeit und Entfernung bewertet. Kurzflugreisen dürfen dabei aufgrund ihrer unverhältnismäßigen Emissionen gar nicht erst angeboten werden.

Ob Tourismus überhaupt nachhaltig sein kann, lässt sich nicht schließend beantworten. Zumindest aber kommt er dem nahe, wenn er es vermeidet, Natur zu zerstören, mit seinen Geldern dazu beiträgt, die lokale Umwelt intakt zu halten, und den Menschen vor Ort wirtschaftlich hilft.