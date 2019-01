Skiurlaub in den deutschen Alpen

Obgleich nur ein kleiner Teil der Alpen auf dem Gebiet der BRD liegt, finden Sie hierzulande perfekte Skigebiete mit Pulverschnee im Überfluss und reichhaltigem Apre-Ski-Angebot. Das höchste deutsche Skigebiet befindet sich auf dem Plateau der Zugspitze (2.961 m). Traditionelle und bekannte Wintersportgebiete bieten sich in den bayrischen Alpen bei Oberstdorf, Berchtesgaden und Garmisch-Partenkirchen an.

Ebenso attraktiv sind die Skigebiete im Allgäu, hier laden vor allem Bad Hindelang, Oberstaufen, Burgberg und Fischen zum Skiurlaub ein. Im Skigebiet Bad Hindelang warten beispielsweise 32 km leichte bis mittelschwere Pisten in Höhen zwischen 1.130 und 1.570 m auf Sie, sechs Lifte bringen Sie zum Start. Das riesige Skigebiet Garmisch-Partenkirchen umfasst 215 Pistenkilometer mit 85 Liften in Höhen von 720 bis 2.700 m.

Skiurlaub in den Alpen Österreichs

In Österreich bietet Ihnen nahezu jedes Alpental der Bundesländer Salzburg, Vorarlberg und Tirol ein fantastisches Skigebiet. Besonders facettenreich sind die Skigebiete in Tirol, das Bundesland reicht vom Westen der Republik bis an die italienische Grenze. Sehr beliebt sind die Skigebiete Sankt Anton am Arlberg, Lech, Flirs und Sankt Christina sowie Kitzbühel und Kirchberg.

Last-Minute Angebote finden Sie vor allem im Salzburger Land in den international bekannten Skiregionen Kitzsteinhorn, Kaprun und Zell am See. Skiurlaub in den Alpen ist für spontan Entschlossene auch in den Regionen Kärten, Vorarlberg und in der Steiermark möglich. Bekannt und beliebt sind zudem die Skigebiete Wilder Kaiser und Zillertal.

Skiurlaub in den italienischen Alpen

Besonders reizvoll ist der Skiurlaub in Südtirol, weil in den Skigebieten auf der Südseite der Alpen Pulverschnee satt von reichlich Sonne begleitet wird. Schnell Entschlossene finden in Südtirol jederzeit das ideale Skigebiet mit passender Unterkunft für unvergessliche Urlaubstage. Beliebte Skigebiete in Südtirol sind unter anderem Kronplatz, Gröden und Cortina d´Ampezzo.

Fantastische Skigebiete gibt es darüber hinaus in den Regionen Piemont und Aostatal, Breuil-Cervinia und Courmayeur sind die Bekanntesten.

Im Trentino laden die bekannten Wintersportorte San Martino di Castrozza, Canazei und Madonna di Campiglio zum spontanen Skiurlaub in den italienischen Alpen ein. Auch in der Lombardei finden Sie reizvolle Skigebiete, beispielsweise in der Nähe von Livigno. Das Besondere an den Skigebieten am südlichen Rand der Alpen ist das einzigartige italienische Flair. Schneesichere Gebiete mit viel Sonne und fantastische Küche sind gute Gründe für einen spontanen Skiurlaub in den italienischen Alpen.