Campingurlaub – ein Gefühl von Freiheit

Das benötigen Sie für das Campen

Die passende Ausrüstung für den Campingurlaub umfasst unter anderem auch einige Notfall-Utensilien, denn einen derart umfangreichen Service wie in einer Hotelanlage der gehobenen Klasse bieten nur die wenigsten Campingplätze. Dafür ist man aber ganz unter sich und genießt eine heimelige Privatsphäre und das Glück, den Tag völlig frei und selbständig planen zu können. Neben den Papieren wie Reisepässen, Personalausweisen, Krankenkassenversichertenkarten und den Führerscheinen ist die Mitnahme einer Liste mit Notfalltelefonnummern sinnvoll. Der Reisekoffer unterscheidet sich vom Inhalt her nicht maßgeblich von den Gepäckstücken, die wir gewöhnlich im Hotelurlaub bei uns haben. Ausreichend Kleidung ist ein Muss, wobei beim Campingurlaub häufig noch die Bettwäsche dazu kommt. Beim Gang zur Toilette leistet eine Stirnlampe gute Dienste und auch ansonsten gehören Taschenlampen zur Grundausstattung eines Campers.

Und was sonst noch dazu gehört

Bei schlanser.ch finden Sie alles, was Sie für einen entspannten Campingurlaub benötigen. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie diesen im eigenen Wohnmobil, im Zelt, im Wohnwagen oder in einem Mobilheim verbringen. Je nach Ausstattung des Campingplatzes kann es zum Beispiel bei unzureichender elektrischer Versorgung sinnvoll sein, eine Verteilerdose und ein Verlängerungskabel mitzuführen. Ein Erste-Hilfe-Set sowie eine Reiseapotheke gehören ebenfalls zur Grundausstattung. Wer am Abend gerne noch draußen sitzt und ein Glas Rotwein trinkt, sorgt mit Tee- und Windlichtern für eine romantische Atmosphäre. Oft ist es notwendig, den Campingtisch und die Stühle selbst mitzubringen, und auch eine Campinglaterne leistet gute Dienste. Feuchte Reinigungstücher sowie Geschirrtücher und Schwämme sind ebenfalls vom Camper mitzubringen. Zu einem Campingurlaub gehört natürlich das Grillen dazu. Ein Campinggrill inklusive Grillwerkzeug und Gasanzünder sind unverzichtbare Accessoires. Wind- und Sichtschutznetze zählen zudem zu den am häufigsten nachgefragten Camping-Utensilien. Wer es besonders heimelig mag, nimmt seinen eigenen Campingteppich in der Lieblingsfarbe mit auf Reisen.