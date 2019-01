Neue Besichtigungstour am Flughafen Frankfurt

Die Tour mit dem Bus dauert rund 90 Minuten und kostet pro Teilnehmer 15 Euro. Allerdings müssen die Teilnehmer mindestens 16 Jahre alt sein, um auch den Zwischenstopp an einer Aussichtsplattform zu genießen. Mit der Einführung dieser Rundfahrt will die Fraport AG das enorme öffentliche Interesse am Bau des neuen Terminals 3 bedienen.

Warum braucht der Fraport den Ausbau dringend?

Die Zahl der abzufertigenden Passagiere als auch die Zahl der Flugbewegungen hat sich in den letzten Jahren rasant erhöht. Im Jahr 2000 wurden noch knapp 49,4 Millionen Fluggäste gezählt. Die Bilanz des Jahres 2017 belief sich bereits auf rund 64,5 Millionen Passagiere. Damit sind die bestehenden Kapazitäten des Airports bei Passagierflügen voll ausgereizt. Eine neue Start- und Landebahn ist nicht im Gespräch. Die Zahl der Flugbewegungen ist nahezu unverändert geblieben. Das ist durch die Tatsache bedingt, dass auf den bis zu vier Kilometer langen Pisten auch größere Flugzeuge starten und landen können. Dazu gehören beispielsweise die Modelle Boeing 747, Boeing 767 und 777 sowie Flugzeuge der Marke Airbus bis zum Modell A380.

Was macht den Flughafen Frankfurt so beliebt?

Dazu trägt zuallererst die geografische Lage ziemlich in der Mitte Deutschlands bei. Er ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen. Aber auch die Straßenanbindung und die umfangreichen Kapazitäten zum Parken am Flughafen sorgen für die große Beliebtheit. Im Umfeld befinden sich zahlreiche Autobahnen. Die Autobahnen A3 und A5 führen bis direkt ans Flughafengelände. Obwohl viele Parkplätze zur Verfügung stehen, ist es sinnvoll, bereits vor Reiseantritt den Parkplatz am Fraport reservieren zu lassen. Das schont die Nerven und verhindert, dass Reisende durch eine lange Suche nach einem Parkplatz in Frankfurt zu spät am Gate ankommen.

Beliebt ist der Flughafen Frankfurt am Main auch durch seine riesige Auswahl an Fluggesellschaften und Flugzielen. Die dort agierenden Airlines reichen von A wie Adria Airways bis W wie WOW Air. Insgesamt wird der Airport aktuell von mehr als hundert Fluggesellschaften bedient. Auch einige Billigairlines sind mittlerweile von Frankfurt Hahn zum Fraport umgezogen. Frankfurt ist das wichtigste Drehkreuz von Lufthansa und Condor. Bei den Direktflügen in die USA hat sich der Fraport zu einer ernsten Konkurrenz für Düsseldorf, München und Berlin entwickelt. Allein der JFK Airport New York wird pro Tag mit bis zu acht Direktflügen bedient. Aber auch andere Langstreckenflüge stehen im Flugplan. Beispiele dafür sind Bangkok, Johannesburg und Seoul.

Übrigens war der Flughafen Frankfurt Thema in einem Song von Reinhard Mey. Der Song trägt den Titel „Sonntagabend auf dem Rhein-Main“ und erschien im Jahr 1986 auf dem Studioalbum „Alleingang“, welches sich zwölf Wochen in den deutschen Albumcharts hielt. Darin beschreibt der Liedermacher und Sänger die typische Atmosphäre in den Abfertigungsgebäuden des Fraports und bezeichnet die in Frankfurt startenden und landenden Flugzeuge als „silberne Brücken über Raum und Zeit“. Wer sich vor Reiseantritt einen Platz in einem Parkhaus in Frankfurt reservieren lässt, kann sich zumindest das „Hasten und Eilen“ sparen, was der Liedermacher in dem Song gleich in der ersten Strophe als kleinen negativen Aspekt erwähnt.