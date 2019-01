Gaming: Drei der witzigsten und praktischsten Nerd-Gadgets für die kalte Jahreszeit

The Legend of Zelda: Nicht ohne Landkarte!

Die Spielreihe "The Legend of Zelda" ist bekannt für ihre gigantischen Welten - der neueste Ableger "Breath of the Wild" für die Nintendo Switch und Wii U beweist das wohl am eindrucksvollsten. Nur mit gutem Kartenmaterial schafft man es, den Überblick zu behalten. Natürlich beinhaltet das Spiel eine digitale Karte, doch diese muss man erst einmal entdecken. Wer eine Karte von Hyrule - dem fiktiven Land der Spielreihe - als Poster an der Wand hat, kann Ortsnamen schneller zuordnen und weiß, wohin die Reise geht. In einem schönen Rahmen ist das Poster nicht nur praktisch, sondern auch noch überaus dekorativ. Eine Vielzahl passender Rahmen gibt es zum Beispiel bei Ikea. Das Poster mit der Karte für den aktuellen Teil "Breath of the Wild" ist für rund 7 Euro zu haben.

Pokeball-3D-Tasse - nur bitte nicht werfen!

Unter vielen Weihnachtsbäumen dürfte in diesem Winter das neue Pokémon-Spiel "Let's Go, Pikachu!" gelegen haben. Passend zum Spiel gibt es bei EMP eine Tasse in Form eines Pokeballs. Ob morgens zum Kaffee, abends zum Tee oder während man Pokémon zockt: Die Tasse versetzt einen sofort in Gaming-Stimmung - nur werfen wie einen "echten" Pokeball sollte man das gute Stück aus Keramik nicht. Ihr Preis liegt bei rund 13 Euro.

World of Warcraft - das Kochbuch zum Game

World of Warcraft ist das Online-Rollenspiel schlechthin und begeistert auch Jahre nach seinem Erscheinen noch immer Spieler weltweit. Eine Fähigkeit im Spiel ist das Kochen. Wer nicht nur seine virtuelle Figur, sondern auch sich selbst mit Original-WoW-Gerichten stärken möchte, findet die Rezepte dafür im offiziellen Kochbuch. Die zahlreichen Rezepte auf den 192 Seiten sind allesamt mit einer kleinen Geschichte und stimmigen Illustrationen gestaltet. Ob "Rationen aus Eisenschmiede" oder das "Pikante Deviat Supreme": Es ist garantiert für jeden WoW-Fan etwas dabei - egal ob er sich auf die Seite der Menschen, Nachtelfen, Orcs, Zwerge oder Untoten geschlagen hat. Im Hardcover ist das Buch für 29,99 Euro erhältlich.

