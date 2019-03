Fashion für Freizeit und Beruf - diese Modetrends sind 2019 wichtig

Pastelltöne und zarte Farben wie rosé, puderblau und hellgelb gehören zu den farblichen Highlights der Modesaison im Frühling/Sommer 2019. Bei den lässigen Outfits für Sport und Freizeit sorgt die Farbe kobaltblau für einen optischen Hingucker.

Sportkleidung mit bequemer Passform

Für die Auswahl von Sportbekleidung sind jedoch nicht nur Kriterien wie bequeme Passform und guter Sitz wichtig, sondern auch das richtige Material. Meist bestehen Sportjacken und -hosen aus Kunstfasern. Polyamid und Polyester bilden ein netzartiges Gewebe, das wind- und wasserabweisend ist und bei Outdooraktivitäten vor ungünstigen Witterungseinflüssen schützen soll. Kleidungsstücke aus Polyester sind einfach zu pflegen. Da der Stoff kaum verknittert, kann das sportliche Outfit nach dem Waschen einfach aufgehängt werden und ist bereits kurz darauf wieder einsatzfähig. Textilwaren für berufliche und private Zwecke sowie modische und funktionelle Accessoires sind bei textilwaren24.eu , einem auf Basic-Fashion von Top Marken spezialisierten Online-Shop erhältlich. Polyamid und Polyester gehören zu den atmungsaktiven Materialien, die bei schweißtreibenden Aktivitäten die Feuchtigkeit nach außen abgeben. Im Gegensatz dazu eignet sich Baumwolle weniger als Material für den Sportdress, da Baumwollfasern den Schweiß aufsaugen. Nasser Stoff, der unangenehm am Körper klebt, kann schnell zur Unterkühlung führen. Einen hohen Tragekomfort versprechen Materialien in Bio-Qualität, die auch bei anstrengendem Training nicht unangenehm riechen. An kühlen Tagen kann hautsympathische Unterwäsche unter der Trainingsjacke getragen werden.

Casual-Look für Büro und Wochenende

Casual Clothes gewinnen im Alltag immer mehr an Bedeutung. Bequeme und zwanglose Kleidungsstücke wie lässige Jeans, weit geschnittene Pullover, bunte T-Shirts und Kapuzenjacken werden vor allem in der Freizeit getragen. Am Arbeitsplatz ist casual nur dann erlaubt, wenn der Dresscode des Unternehmens dies erlaubt. Allerdings sollten Arbeitnehmer nicht in Jeans und ungebügelten T-Shirts im Büro erscheinen. Im beruflichen Alltag ist vielmehr Smart Casual gefragt. Für Herren gehören Hose, Polo-Shirt, Hemd und Sakko zu diesem Bekleidungsstil, während sich Frauen im Kleid, Kostüm oder Hosenanzug kombiniert mit einem lässigen Top hinter den Schreibtisch setzen. Von Handwerkern, Facharbeitern im industriellen Bereich und Mitarbeitern in Dienstleistungsberufen wird Workwear getragen. Die Arbeitskleidung muss praktisch, komfortabel und langlebig sein. Oberteile und Arbeitsjacken werden deshalb vorwiegend aus verschleißfestem Material angefertigt und mit Taschen, die genügend Platz zum Verstauen von Kugelschreiber, Handy oder Werkzeug bieten, ausgestattet. Arbeitnehmer, die auf Baustellen oder in Arbeitsumgebungen, die hohe Anforderungen an den Arbeitsschutz stellen, beschäftigt sind, sollten auch darauf achten, dass die Schutzkleidung voll funktions­fähig ist.

Bild: Free-Photos / pixabay