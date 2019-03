Die neusten Bademodetrends für 2019

Die neuesten Bademodetrends für 2019

Wenn die Temperaturen langsam in die Höhe klettern, ist es an der Zeit, sich um das optimale Strand-Outfit zu kümmern. Die aktuellen Laufsteg-Trends zeigen schnell, dass es bezüglich der Farben und Schnitte aufregend wird. Sehr angesagt sind in dieser Saison auch sportive Modelle mit Neckholder-Trägern. Mit Fransen wird der Boho-Look unterstrichen, der ebenso in diesem Jahr angesagt ist. Auch Bikinis oder Badeanzüge mit verführerischen Schnürungen, süßen Schleifen und Häkeldetails liegen im Trend. Tolle Muster wie Blümchen kommen natürlich nicht aus der Mode. Es werden zudem vermehrt zauberhafte Details zu sehen sein, die der Bademode das gewisse Etwas verleihen, beispielsweise ein Bikini für Damen mit Volants . Die trendige Bademode von Esprit sorgt garantiert für Hingucker. Hier gibt es moderne Bikinis und Badeanzüge, die gekonnt der Figur schmeicheln, die Vorzüge betonen und komfortabel sind. Damit können Frauen Geschmack und Stilbewusstsein beweisen.

Welche Bademode eignet sich für welche Figur und welchen Hauttyp?

Es gibt für jeden die passenden Modelle, um die Figur optimal in Szene zu setzen. Schlanke Frauen mit kleiner Oberweite sind mit einem Triangel-Bikini gut beraten. Er präsentiert die straffe Brust sehr gut. Oberteile mit Volants sind ebenso ideal für kleine Körbchengrößen, da die Rüschen mehr Volumen zaubern. Genau wie beim BH kann auch mit einem Push-Up-Bikini nachgeholfen werden. Gut geeignet für eine große Oberweite sind Bikinis mit Bügeln und vorgeformten Cups. Das Unterbrustband, der Steg und die Träger sollten breit sein. Auch beim Po kann optisch einiges weg- oder dazu geschummelt werden: Je schmaler der Po ist, umso mehr Stoff sollte am Slip vorhanden sein. Wer eine breite Hüfte kaschieren möchte, sollte darauf achten, dass die Bikini-Hose unauffällig ist. Statt bunt gemustert ist sie lieber dezent und dunkel. Füllige Damen sollten zu dunklen Farben greifen. Zu einer blassen Haut und hellen Haaren passen Korall- und warme Rottöne, Puderfarben und zarte Nuancen wie Hellgrün, da der Kontrast nicht so groß ist. Auf Weiß, Schwarz oder helles Beige sollte verzichtet werden, da die Haut dann noch fahler und blasser wirkt.

Zusammenfassung

Die Bademodetrends für 2019 sind sehr vielseitig. Ganz gleich, ob schlank oder kurvig, kleine oder große Oberweite, mit den richtigen Modellen kann die Schokoladenseite betont werden. Wer schlichte Bademode mag, wird fündig und wer den extravaganten Look bevorzugt, kann Bikinis oder Badeanzüge mit auffälligen Details wählen. Eine Sonnenbrille und ein Strohhut passen noch dazu und schon ist der Sommerlook perfekt.