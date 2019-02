Mode-Trends 2019: Das ist im Frühjahr angesagt!

XXL-Bags sind groß im Trend

Wenn im Frühling die Sonne wieder häufiger scheint, dann kommt wieder Leben auf die Straße und auch in die Mode. Ein zu beobachtender Trend auf den Fashionweeks dieser Tage sind riesige Taschen, sogenannte XXL-Bags. Die Taschen sind sehr gut kombinierbar mit vielen verschiedenen Styles. Schließlich sind die großen Taschen in vielen verschiedenen Stoffen, Farben und Formen erhältlich.

Chunky Sneakers erleben ein Revival

In Sachen Schuhwerk halten sich die schon lange beliebten Chunky Sneakers in den Modetrends ganz weit oben. Die Sneakers sind nicht nur bequem, sondern vermitteln einen coolen Style, der sich optimal in Kombination mit Rock oder Jeans tragen lässt. Ursprünglich kommen die klobigen Treter in den schrillen Farben aus den 80er Jahren, wo sie sehr beliebt waren. Umso besser, dass sie zurück sind und die Herzen von Sneakerfans höherschlagen lassen. Ein ganz großer Vorteil ist der, dass es die Schuhe in verschiedenen Farben gibt. So passen sie garantiert zu jedem Outfit.

Dieser Fakt macht die Chunky Sneakers zu der perfekten Kombinationsmöglichkeit aller anderen Modetrends in diesem Frühling. Dabei hast du die Wahl, ob du ein schlichtes Outfit trägst und dadurch deine extrovertierten Sneakers zeigst oder komplett auf bunte, knallige Farben setzt. Darüber hinaus sind die Sneaker auch noch super bequem, sodass sich der Style perfekt mit Komfort kombinieren lässt. Unter die Sneakertrends des neuen Jahres werden sich auch altbekannte, vielleicht schon vergessene Schuhmarken gesellen, die viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen werden.

Elegante Looks mit Hosenanzug und Blazer

Für Frauen interessant sind klassische Hosenanzüge, die im Frühling sehr angesagt sein werden. Der Vorteil von Hosenanzügen liegt auf der Hand: Sie eignen sich optimal für das Büro und sind auch in der Freizeit immer eine Option. Ein Anzug für die Frau in einem stylischen Schnitt und in den angesagten Farben des Frühlings macht so einiges her.

Ein weiterer interessanter Trend in diesem ersten Quartal des Jahres sind großzügig designte Blazer. Diese Art von Oberteil ist stets lässig und sorgt für einen trendigen Look. Außerdem sind sie sehr gemütlich. Deswegen lassen sie sich sowohl auf der Arbeit als auch zuhause äußerst angenehm tragen, ohne dabei an Stil zu verlieren. Die Auswahlmöglichkeiten einer passenden Hose und passender Schuhe scheinen zudem sehr groß, denn die großen Blazer passen zu den unterschiedlichsten Styles. Auch in Verbindung mit gemütlichen Turnschuhen machen die Oberteile eine gute Figur.

Der Rollkragen feiert sein Comeback

In diesem Frühjahr wird auch ein alter Bekannter aus der Mode auf die Straßen zurückkommen, nämlich der Stehkragen in Form von Rollkragen. Diese Art gemütlicher Pullover hatte schon einige Revivals in der Modeszene und diesen Frühling wird es wieder so sein. Sie lassen sich je nach Kombination entweder schick oder auch lässig, gemütlich tragen, ebenso wie du es gerade willst.