Schuhtrends für den Sommer 2019

Frankfurt(dpa/tmn) - Von flach bis hoch, von bunt bis zart: Es gibt jede Menge neue Schuh-Modelle für den Frühling und Sommer. Die Vielfalt ist so groß, dass jeder seinen Lieblingsschuh finden kann.

Aber es gibt durchaus Trends. «Ein großes Thema bleiben im Frühling Sneakers», erklärt Simone Reiner, Schuh-Expertin bei der Fachzeitschrift «Textilwirtschaft» in Frankfurt. «Besonders die sogenannten Chunky Sneakers sind weiterhin sehr gefragt.»

Unter diesem Begriff versteht man Sneakers, die vor allem durch dicke Sohlen mit derbem Profil auffallen. Sie werden auch Ugly Sneakers genannt. Es gibt sie in vielen Farben, im Frühling seien sie vor allem in Creme angesagt. Darüber hinaus bleiben vor allem Stiefeletten in Mode. Kein Wunder, sie passen perfekt in die sogenannte Übergangszeit und lassen sich zudem zu Hosen und Röcken gleichermaßen gut kombinieren.

Bequem und elegant

Im Sommer wird der Sabot zu den Favoriten gehören, ist sich Reiner sicher. So heißen Schuhe, die vorne geschlossen und an der Ferse offen sind - im Grunde nichts anderes als Schlappen. Die Schuhe sind bequem und elegant zugleich. «Sabots sieht man im Sommer auch häufig mit abgeschrägtem Absatz, der aus dem Cowboy-Stil stammt», erklärt Reiner. Die Bandbreite ist groß: So gibt es auch andere Absatzformen - von flach bis hoch.

Beliebt ist zudem das Schuh-Modell Mary Janes, erklärt Alexander Radermacher, Trendexperte für die Schuhmesse Gallery Shoes in Düsseldorf. Das ist ein Pump mit einer Schlaufe oder Spange am Rist und einer breiten abgerundeten Kappe. Berühmt machte sie in den 60er Jahren das britische Model Twiggy.

Angesagte Schuhe haben Muster - und da gibt es Neues zu entdecken: «Schlange ist total angesagt», erklärt Alexander Radermacher. Zwar bleibt der Klassiker Leopard im Sommer angesagt, aber er habe eben Konkurrenz bekommen: «Python und Co. sind jetzt sowohl als klassischer Print zu sehen, als auch in Lederstrukturen.»

Hochfront-Sandalen

Für alle, die es etwas luftiger im Sommer mögen: «Hochfront-Sandalen werden im Sommer auf den Straßen häufig zu sehen sein», ergänzt Claudia Schulz vom Deutschen Schuhinstitut in Offenbach. Sie sind ein idealer Kompromiss zwischen sommerlicher Leichtigkeit und Eleganz. Sie passen daher perfekt zum Business-Outfit.

Ebenfalls ein heißer Modetipp für die kommende Saison ist eine transparente Optik. «Dieses Thema zieht sich durch viele unterschiedliche Schuhthemen», erklärt Reiner. «Mal sind es transparente Riemchen an der Sandalette, mal ein transparenter Absatz.» Doch Transparenz bedeutet nicht immer farblos. Im Gegenteil: Details sind häufig auch in leuchtenden Farben hervorgehoben.

Apropos Farben, welche spielen in der kommenden Saison in der Schuhmode eine Rolle? «Zu den Highlightfarben zählt sicher Gelb», erwartet Trendexpertin Schulz, «und zwar in allen Varianten von hell und zart bis zu einem kräftigen Orangegelb.» Darüber hinaus rechnet sie damit, dass auch Neontöne und Weiß im Trend liegen.

Pastelle und natürliche Nuancen

«Smaragdgrün, Lavendel und Petrol gehören ebenfalls zu den Tönen, die im Sommer Furore machen», ergänzt Radermacher. Genauso wie Pastelle und natürliche Nuancen, die sich besonders für das zarte Flechtwerk eignen, das viele Schuhe im Sommer schmücken wird. Diese geflochtenen Elemente sind «inspiriert von den typischen Stühlen im Wiener Kaffeehaus», erklärt Reiner. Zu sehen waren sie bereits auf den Laufstegen internationaler Designer.

Nicht nur Farben und Modelle variieren, auch die Absatzhöhen sind vielfältig - zwischen High Heels und Flats ist für jeden was dabei. «Weiter angesagt bleibt aber auf jeden Fall der Blockabsatz und der Kitten Heel», erläutert Reiner. Kitten Heels sind schmale, bis zu fünf Zentimeter hohe Absätze.

Wer es besonders bequem mag, kann sich auf diesen Sommer so richtig freuen. Trekking-Sandalen - und da sind sich alle Experten einig - werden uns in der warmen Jahreszeit überall begegnen. Sie sind oft verziert mit Logos oder Wordings, also mit Sprüchen. Weitere Kennzeichen sind breite Riemchen und dicke Sohle.