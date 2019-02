Auferstehung moderner Klassiker: Vom Karo-Hemd bis zu Lederjacken

Irgendwo zwischen Rock'n'Roll, Motorrad-Roadtrips und Holzfällerlook lässt sich ein Trend einordnen, der momentan für Aufsehen sorgt - oder besser: wieder für Aufsehen sorgt. Denn natürlich waren rustikale, "typisch männliche" Kleidungsstücke wie Karo-Hemden niemals richtig weg. Doch so geballt wie in diesem Jahr traten sie selten auf. Die Zeitschrift Men's Health listet beispielsweise Raw Denim, ob als Jacke, Hose oder Hemd, sowie Karo-Hemden auf und meint: "Die Männermode zeigt sich 2019 so vielfältig wie lange nicht mehr." Der Trend ist durchaus alltagstauglich: Eine dunkle Jeans, ein rot-schwarz-kariertes Hemd und darüber eine stylische Lederjacke von Walbusch und fertig ist das perfekte Allround-Outfit, das nahezu endlose Kombinationsmöglichkeiten erlaubt.

Neue Eleganz: Anzüge und Lackschuhe neuentdeckt

Streetwear dominierte zuletzt nicht nur die Straßen der Großstädte, sondern auch die Laufstege. Auch wenn ein Ende des Trends kaum in Sicht ist, so scheint doch eine gewisse neue Eleganz von den Designern wiederentdeckt worden zu sein. Die GQ entdeckte beispielsweise stilvolle Gucci-Outfits mit Sakko, Pullunder und Schlaghosen in bester 70er-Manier. Sogar Jacketts mit Schulterpolster, polierte Lackschuhe und klassische Zweiteiler kehren auf die Laufstege zurück. Keine Frage, dass man diese Stücke auch perfekt für den Alltag adaptieren kann - und sei es, um sie für einen gewollten Stilbruch mit Sportswear zu kombinieren.

Aufbrechen alter Gender-Klischees: Mehr Farbe und Handtaschen für die Männerwelt

Doch es muss nicht immer ein dunkler Pullover mit schwarzem Sakko sein: Inzwischen bricht auch die Modewelt alte Geschlechterklischees auf. So ist die Trendfarbe 2019 für Männer ausgerechnet das knallige Orange. Orangefarbene Teile setzen kräftige Akzente, wecken positive Assoziationen und lassen sich perfekt mit dunklen Kontrasttönen kombinieren. Zugleich erhalten Outfits für Herren immer öfter feminine Noten: So sind 2019 endlich auch Männer mit ebenso praktischen wie stilvollen Accessoires unterwegs, von kleinen Koffern bis zu ledernen Umhängetaschen. Diese können auf jedes Outfit abgestimmt werden. Zudem sind sie noch äußerst praktisch: Schließlich benötigt der Mann von Welt heutzutage im Alltag auch Stauraum für das Smartphone und andere Utensilien.

Fazit: Männermode wird vielfältiger

Schlussendlich ist es natürlich der eigene Stil, der auch 2019 maßgeblich das Outfit vorgeben sollte. Doch die auf den Laufstegen präsentierten Trends zeigen: Mode für Herren wird dieses Jahr vielfältiger - und Handtaschen können genauso selbstbewusst getragen werden wie knallige Pullis, Retro-Schlaghosen oder markante Lederjacken oder Karo-Hemden