Rust (dpa) - Schaulaufen von Schönheiten: 16 junge Frauen treten in diesem Jahr zur Wahl der «Miss Germany» an.

Um den Titel bemühen sich Kandidatinnen aus ganz Deutschland im Alter von 19 Jahren bis 28 Jahren, sagte ein Sprecher der Organisatoren nach dem ersten Treffen der Teilnehmerinnen der Deutschen Presse-Agentur in Rust bei Freiburg. Gewählt wird die neue «Miss Germany» am 23. Februar im Europa-Park in Rust. Bis dahin trainieren die jungen Frauen, unter anderem von Freitag (8. Februar) an sieben Tage in einem Trainingscamp auf der spanischen Insel Fuerteventura.

«Miss Germany» ist laut Veranstalter der älteste und bedeutendste Schönheitswettbewerb in Deutschland. Es gibt ihn seit 1927. Gewählt wird die Schönheitskönigin für ein Jahr.

In diesem Jahr gehen die Teilnehmerinnen erstmals ausschließlich im Abendkleid auf den Laufsteg, sagte Organisator Max Klemmer. Vorstellungsrunden im Bikini oder in anderer Bademode werde es, im Gegensatz zu bisher, künftig nicht mehr geben. Sie passten nicht mehr in die Zeit. Jede Finalistin repräsentiere ein Bundesland. Im Vorfeld der Wahl hat es den Angaben zufolge deutschlandweit 104 Vorwahlen und insgesamt mehr als 9500 Bewerberinnen gegeben.

Gewählt wird die neue «Miss Germany» von einer Jury. Ihr gehören laut den Organisatoren Popsängerin Sarah Lombardi, Stylist Boris Entrup, der frühere CDU-Bundestagsabgeordnete Wolfgang Bosbach und die britische Tänzerin Nikeata Thompson («Germany’s Next Topmodel») an. Die Siegerin erhält ein Auto für ein Jahr sowie Reisen.

Vor einem Jahr wurde Anahita Rehbein (24) aus Stuttgart «Miss Germany». Mit der Wahl einer Nachfolgerin endet ihre Amtszeit.