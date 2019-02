Bonn (dpa/tmn) - Das Führungszeugnis ist internationaler: Seit dem 18. Februar werden in dem Dokument die Daten zur Person in deutscher, englischer und französischer Sprache aufgeführt. Darauf macht das Bundesamt für Justiz (BfJ) in Bonn aufmerksam.

Der für Antragsteller wichtigste Inhalt des Führungszeugnisses, der Vermerk, dass «keine Eintragung» vorliegt, wird zusätzlich auf Englisch («No record») und auf Französisch («Néant») ausgewiesen.

Die Änderungen sind Teil einer Neugestaltung des Dokuments. So ist künftig das Adressfeld oben links vergrößert. Die Daten zur Person stehen außerdem bei jedem Führungszeugnis nun einheitlich oben rechts, unabhängig davon, ob Eintragungen vorhanden sind oder nicht.

Da es keine bestimmte Gültigkeitsdauer für Führungszeugnisse gibt, wird das alte Führungszeugnis nicht sofort verschwinden, erklärt das BfJ. In der Übergangszeit werden beide Varianten im Umlauf sein und können von Stellen, denen Führungszeugnisse vorgelegt werden, gleichermaßen anerkannt werden.