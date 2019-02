Saarbrücken (dpa-infocom) - Für viele Narren ist die fünfte Jahreszeit das Highlight des Jahres. Es wird getanzt, geschunkelt, gelacht und gefeiert. Für viele gehören auch Alkohol und Menschenmassen dazu. Die Folge ist oft ein kräftiger Kater und ein geschwächtes Immunsystem.

Sabine Kind, Fitness- und Gesundheitsexpertin an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement und BSA-Akademie, gibt Tipps, wie der Körper die Herausforderung am besten meistert.

- Dem Kater vorbeugen: Ein Frühstück ist die beste Grundlage für einen guten Start in das närrische Treiben. Obst, Rührei, Kaffee und Mineralwasser sind eine gute Basis - es kann reichhaltig und abwechslungsreich sein. Über den Tag verteilt, sollte immer wieder etwas gegessen werden. In Kombination mit Alkohol darf die Verpflegung auch mal «fettiger» und «salziger» ausfallen. Auf jeden Fall sollte eine Flasche Mineralwasser einen Platz im Kostüm finden. Optimal ist es, nach jedem Glas Alkohol ein Glas Wasser zu trinken. Das versorgt den Körper mit Flüssigkeit und Mineralien.

- Frische Luft schnappen: Beim Feiern in geschlossenen Räumen wird es schnell laut und stickig. Hier hilft es, ab und zu an die frische Luft zu gehen. Einfach zwei bis fünf Minuten die Beine vertreten oder auch mal strecken. Das beugt einseitigen Bewegungen oder langem Stehen vor und reduziert den Sauerstoffmangel.

- Mehrere Schichten anziehen: Zuerst der Karnevalsumzug und dann ab in die Kneipe und wieder raus vor die Tür - draußen wird gefroren, drinnen geschwitzt. Um die Abwehrkräfte zu schonen, sollte die Kleidung nach dem Zwiebelprinzip gewählt werden. So können sich Karnevalisten am besten auf wechselnde Temperaturen einstellen.

- Händewaschen nicht vergessen: Eine Umarmung, enges Stehen mit Körperkontakt - an Karneval kommt man mit vielen Menschen und Gegenständen in Kontakt. Um Tröpfcheninfektionen zu vermeiden, helfen ein paar kleine Regeln: nicht mit den Fingern ins Gesicht fassen, Hände häufig waschen oder ein Handdesinfektionsmittel für unterwegs anwenden.

- Karneval ist (auch) gesund: Das Gefühl, etwas außer der Reihe zu tun, wirkt auf viele Menschen befreiend. Außerdem schlüpft der ein oder andere in eine andere Rolle und nimmt sich eine bewusste Auszeit vom Alltag. Da die Narrenzeit durch ausgelassene Stimmung und Humor geprägt ist, dürfte auch das Lachpensum und damit das Wohlbefinden deutlich steigen.