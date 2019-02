Sport als gesundheitsfördernder Faktor

Wie den meisten bewusst ist, ist Sport gut für die Gesundheit und kann chronischen Krankheiten vorbeugen und diese rehabilitieren. Da in der heutigen Gesellschaft immer mehr Arbeiten verrichtet werden, die mental statt körperlich auslastend sind, bietet Sport zudem eine Work-Life-Balance an und verhilft dabei den Alltag hinter sich zu lassen.

Sport als Beitrag zur Demokratie

Wer nicht nur im Fitnessstudio, sondern im Verein Sport betreibt, unterstützt zugleich auch die auf demokratischen Faktoren beruhenden Sportvereine. Diese sind gemeinschaftsfördernd und lassen demokratische Verhaltensweisen erlernen.

Sport als Integrationshilfe

Wer Sport treibt, hat zwangsläufig in den meisten Fällen mit anderen Menschen zu tun. Daher bietet Sport auch Personen, die introvertiert und zurückgezogen sind, eine Integration in die Gesamtgruppe an. Neben Zweckgemeinschaften, bei beispielsweise Teamsportarten, können hier auch mühelos richtige Freundschaften mit ähnlichen Interessen entstehen.

Sport zum Einüben des „richtigen" Verhaltens

Es passiert nicht selten, dass Jugendliche mit Aggressionsproblemen in Sportvereine geschickt werden. Auf der einen Seite können sie sich so auspowern und die Aggression kompensieren, auf der anderen Seite erlernen sie durch andere Jugendliche das soziale Verhalten. Durch soziale Kontakte kommt es unwillkürlich und unvermeidbar zur freien Einordnung in eine Gemeinschaft mit einem bestimmten Standpunkt. In dieser Gemeinschaft ist die Einhaltung der Regeln sehr wichtig, da es bei mehrmaligem Überschreiten von Grenzen beispielsweise zum Ausschluss oder Konflikt kommen kann. Zuletzt werden beim Sport auch Mechanismen geübt, durch die Konflikte gut und selbstständig gelöst werden können.

Sport als Leistung

Wer über den hobbymäßigen Sport hinausgeht und in Vereinen mit seinem Team zum Sieg kämpft, leistet einen hohen Beitrag für das eigene Team und Unterstützende. Wenn das Team in den Sportnachrichten erwähnt wird, bringt das dem Team Motivation für einen erneuten Sieg und somit auch Lust zum Trainieren.

Sport als Lebenshilfe

Sport ist nicht nur gesundheitsfördernd, sondern vor allem auch lebensbejahend. Insbesondere in Lebenskrisen ist Sport eine Zuflucht, eine Rettung vor dem derzeit schwierigen Alltag. Wer nicht nur auf Sportgeräten der besten Marken trainiert, sondern vor allem auch professionell etwas erreichen möchte, trägt zu seiner Selbstfindung individuell und durch das Team bei.