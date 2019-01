Hygiene: Infektionen und andere Risiken

In Bezug auf Kontaktlinsen heißt es häufig, dass sie das Infektionsrisiko drastisch erhöhen, die Augen angreifen oder sogar blind machen. Mythen behaupten sogar, dass die Linse hinter das Auge rutschen kann. Letzteres ist anatomisch gar nicht möglich und Infektionserreger können nur übertragen werden, wenn man Kontaktlinsen zu lange trägt und nicht gründlich reinigt.

Grundsätzlich sollte man sich immer die Hände waschen, bevor man Kontaktlinsen berührt. Dies gilt sowohl für das Einsetzen als auch das Herausnehmen.

Des Weiteren ist für Kontaktlinsen eine Tragedauer angegeben, die nicht in größerem Maße überschritten werden sollte. Das ist zunächst täglich ein Rahmen von maximal 12 Stunden. Trägt man die Linsen länger als täglich empfohlen, kann das die Augen reizen, da weniger Sauerstoff an das Auge gelangt und das Material der Linsen austrocknen kann. Es ist also nicht ratsam, mit Linsen zu schlafen: Sie saugen sich am Auge fest, trocknen es aus und lassen wenig Sauerstoff durch. Vor dem Schlafen sollten die Linsen herausgenommen werden, um sie in einer Pflegelösung zu rehydrieren und zu reinigen. Damit kann insgesamt das Infektionsrisiko gemindert werden, da sich auf den Linsen über den Tag verteilt kleine Mikropartikel ablagern, wie Pflegeprodukte oder Staub. Diese können beim Tragen zwischen Auge und Linsen gelangen und die Hornhaut beschädigen.

Zu lange Tragedauer

Neben der täglich empfohlenen Tragedauer gibt es auch einen Zeitrahmen, der das längerfristige Tragen von Kontaktlinsen reguliert: Erhältlich sind Tages-, Wochen-, Monats- oder Jahreslinsen . Damit wird festgehalten, wie lange das Material der Linsen unbedenklich getragen werden kann. Monatslinsen sollte man beispielsweise nach 30 Tagen wechseln und nicht später, da das Material nach Ablauf dieser Frist an Qualität verliert. Es wird rissig und Keime können sich einnisten, die dann die Augen angreifen können.

Genau wie bei der täglichen Tragedauer belastet eine zu lange verwendete Kontaktlinse das Auge, da auch hier Partikel zwischen Linsen und Augen gelangen können. Problemtisch ist, dass der Effekt sich durch das in Mitleidenschaft gezogene Material noch potenziert: Regelmäßiges Reinigen mag zwar Keime beseitigen, repariert allerdings nicht die Risse in der Linsenoberfläche.

Besonderheiten

Es gibt spezielle Tag-Und-Nacht-Linsen, die bis zu 30 Tage kontinuierlich getragen werden können. Diese haben sich vor allem für Alpin-Sportler bewährt, sind aber auch für Kontaktlinsenträger im Alltag interessant. Wichtig ist, dass man normale Monatslinsen nicht wie Dauerlinsen verwenden darf.