Effektive und nachhaltige Unternehmensführung bei kleinen und mittleren Betrieben

Egal wie groß die Firma ist, um die es sich handelt: die betrieblichen Prozesse und Abläufe weisen häufig viele Ähnlichkeiten auf. Doch gerade für kleine und mittlere Unternehmen bedeuten sie nicht selten einiges an Arbeit, da diese meist nur über begrenzte Kapazitäten bezüglich des nötigen Personals und/oder Budgets verfügen. Dabei gibt es mittlerweile benutzerfreundliche Systeme, die diesen Firmen bei den Herausforderungen im Betriebsalltag unter die Arme greifen können. Aber inwieweit lohnen sich solche Programme tatsächlich? Welche Vorteile bringen Sie vor allem den kleineren Unternehmen hinsichtlich ihres Führungskonzeptes?

Was kann ERP für eine effektive Unternehmensführung leisten?

Ein Enterprise Resource Planning-System ist eine Software, die dafür programmiert wurde, eine Vielzahl an Betriebsabläufen und -prozessen strukturiert und übersichtlich zu planen bzw. zu verwalten. Die genaue Funktionsweise wird in diesem ERP-Ratgeber im Netz ausführlicher vorgestellt und erläutert. Die Systeme befassen sich mit den Bereichen:

ü Produktionsplanung und -steuerung

ü Materialwirtschaft (Einkauf, Beschaffung, Lagerhaltung)

ü Finanzwesen und Buchhaltung

ü Controlling

ü Personalwesen

ü Marketing und Vertrieb

ü Daten- und Projektmanagement

Alle genannten Bereiche sind wesentliche Teile einer klassischen Unternehmensführung und bereiten besonders den kleinen und mittelständischen Firmen oft viel Aufwand. Das liegt unter anderem daran, dass diese häufig noch ohne ausreichend digitale Hilfsmittel arbeiten. Doch spätestens dann, wenn das Papierchaos zu groß wird, könnte es sich lohnen, die Anschaffung eines ERP-Systems in Betracht zu ziehen.

Grundlegende Voraussetzungen für eine erfolgreiche Unternehmensführung

1. Offen für Digitalisierung sein

Wer sich vor gesellschaftlichem Wandel und technischen Neuerungen verschließt, der wird kaum eine Chance auf eine gewinnbringende Unternehmungsführung haben. In der schnelllebigen Zeit von heute wird es immer notwendiger, am Ball zu bleiben und den Anschluss nicht zu verlieren. Nicht selten ist es in der Vergangenheit dazu gekommen, dass erfolgsverwöhnte Unternehmen sich gegen Veränderungen gewehrt und schließlich den Preis dafür, zum Beispiel in Form von Umsatzeinbußen, haben zahlen müssen. Andere haben sogar entscheidende Marktanteile verloren. Man erinnere sich nur an den tiefen Fall des Konzernriesens Nokia aufgrund seiner ablehnenden Haltung gegenüber internetfähigen Mobiltelefonen.

Eine Vielzahl moderner ERP-Systeme bietet mittlerweile mobile Zugriffe von Smartphones oder Tablets an. Alternativ besteht zudem die Möglichkeit, alte Programme mithilfe spezieller Software weiterzuentwickeln und für mobile Geräte zu optimieren.

Selbstverständlich muss nicht jeder Trend mitgemacht werden, aber ein wenig Neugier und Offenheit für Neues schadet keinesfalls. Dadurch bleiben sowohl das Unternehmen als auch die Arbeitnehmer immer up-do-date und die Motivation bei der Arbeit steigt.

2. Strukturen hinterfragen und Ziele definieren

Für eine aussichtsreiche Zukunft sollten kleine und mittelständische Unternehmen außerdem den Mut aufbringen, sich von altbewährten Mustern zu trennen, wenn diese nicht mehr funktionieren und ihnen über den Kopf wachsen. Hier ist regelmäßige Selbstreflexion und Perspektivenerweiterung gefragt. Wer hin und wieder mal einen anderen Blickwinkel einnehmen und potenzielle Optionen miteinbeziehen kann, erweitert automatisch sein Wissen und damit auch die Produktivität. Unternehmensziele sollten gut überlegt und anschließend genau festgelegt werden. Das verleiht der Firma eine klare Linie und spornt zu effizienter Leistung an.

3. Mitarbeiter verstehen und miteinbeziehen

Sie stellen die solide Grundlage eines jeden Unternehmens dar und sind vor allem dann produktiv, wenn sie sich in ihrem Betrieb wohlfühlen. Freude an der Arbeit und eine ausgewogene Work-Life-Balance sind dabei ausschlaggebend und werden für Angestellte zunehmend wichtiger. Hier sind Arbeitgeber in der Pflicht, sich des Öfteren einmal in ihre Mitarbeiter hineinzuversetzen, ihre Sorgen, Probleme oder Vorschläge ernst zu nehmen und ein offenes Ohr für sie zu haben.

Mithilfe von ERP-Systemen ist es zusätzlich möglich, flexible Arbeitszeitmodelle oder Home-Office-Optionen einzuführen und damit für die nötige Anpassungsfähigkeit des Unternehmens zu sorgen. Regional unabhängige Zugriffe auf das Programm können sich ebenso als nützlich erweisen, wenn es um internationale Beziehungen oder die Kommunikation mit landesweit verstreuten Tochterfirmen und Filialen geht.