Eines der wichtigsten Dokumente für ein Neugeborenes ist die Geburtsurkunde. Üblicherweise meldet das Krankenhaus oder die Hebamme das Neugeborene bei den Behörden an. Meist können die Eltern die Urkunde dann einige Tage später beim Standesamt abholen. Sollte das Krankenhaus diese Aufgabe nicht übernehmen, sind die Eltern dazu verpflichtet, ihr Kind binnen einer Woche anzumelden. Für die Namenswahl haben die Eltern hingegen bis zu einem Monat Zeit. Die Eintragung erfolgt ebenfalls beim Standesamt.

Frischgebackene Eltern sollten sich auch zügig beim Finanzamt melden, um Kinderfreibeträge geltend zu machen. In vielen Fällen lohnt sich ein Wechsel der Steuerklasse, der zu einem höheren Nettogehalt führt. Ab dem Zeitpunkt der Geburt haben Eltern außerdem Anspruch auf Kindergeld, das allerdings erst nach Antragstellung gezahlt wird. Die benötigten Formulare und weiterführende Informationen gibt es auf der Website der Bundesagentur für Arbeit. Ein Tipp: Es ist sinnvoll, die Formulare schon vor der Geburt auszufüllen. Sobald die Geburtsurkunde vorliegt, können die Eltern eine Kopie davon dem Antrag beilegen und diesen an die zuständige Kindergeldstelle schicken.

Für eine umfassende medizinische Versorgung ist es wichtig, das Kind so schnell wie möglich bei einer Krankenversicherung anzumelden. Bei den gesetzlichen Krankenkassen geschieht dies üblicherweise über die Familienversicherung der Eltern. Hierfür stellen die Eltern nach der Geburt ihres Kindes einen Antrag, bei vielen Krankenkassen ist dies sogar online möglich.

Die Eltern tragen nun auch die Verantwortung, ihr Kind gegen Unwägbarkeiten abzusichern. Krankheiten, ein Unfall oder andere einschneidende Ereignisse können das Haushaltsbudget erheblich belasten oder dauerhaft zu einem finanziellen Engpass führen, worunter das Kind keinesfalls leiden soll. Dementsprechend ist der Abschluss einer Risiko- oder Unfallversicherung sinnvoll. Damit ist das Kind zumindest finanziell abgesichert, falls einem oder gar beiden Elternteilen etwas zustoßen sollte.

Vielen Eltern ist es wichtig, für ihr Kind ein finanzielles Polster anzulegen, damit es sich im Erwachsenenalter Träume verwirklichen kann. Dafür kommen diverse Anlageformen infrage, zum Beispiel Bausparen, eine Festgeldanlage oder ein Tagesgeldkonto. Damit am Ende tatsächlich der anvisierte Betrag erreicht wird und zur Verfügung steht, ist es wichtig, sich über geeignete Möglichkeiten einer Geldanlage für Kinder umfassend zu informieren. Möchten sich die Großeltern oder andere Angehörige an der finanziellen Vorsorge für den Familienneuzugang beteiligen, sollten diese in die Entscheidung für eine Anlageform miteinbezogen werden. Eltern, die eine individuelle Beratung wünschen, sollten einen Termin bei ihrer Hausbank vereinbaren.

Ist dieser Papierkram erst einmal erledigt, können sich die Eltern voll und ganz auf den Nachwuchs konzentrieren und die Zeit als junge Familie genießen.

Bildrechte: Flickr 14/366 David D CC BY 2.0 Bestimmte Rechte vorbehalten