Nüsse, Kräuter und Dressing - Salate einfach und schmackhaft aufpeppen

Die Basis

Grundsätzlich handelt es sich bei Salat nicht um einen systematischen Begriff aus der Botanik, sondern um eine Einordnung von Pflanzen zur Ernährung. Es fallen demnach solche Pflanzen unter den Begriff "Salat", die roh und in Kombination mit anderen Salatpflanzen serviert werden. Das sind Blattgemüse wie Kopfsalat, Radicchio oder Chinakohl, Wurzelgemüse wie Rote Bete, Fruchtgemüse wie Tomate oder Gurke sowie verschiedene Sprossenarten. Einen bunten, nährstoffreichen Salat erhält man, indem man Pflanzen aus möglichst vielen Kategorien wählt. Das fertige Gericht enthält dann nicht nur viele Geschmacksnuancen, sondern auch Konsistenzen. Das feste Fruchtfleisch von Gurken mischt man beispielsweise mit zartem Blattgemüse wie Feldsalat. Und süßlich schmeckende Salatpflanzen wie Tomaten passen sehr gut zu dem leicht herben Geschmack von Radicchio.

Kräuter

Die verschiedenen Salatpflanzen lassen sich also vielfältig kombinieren und mit der Zugabe von Kräutern noch einmal erweitern. Kräuter sind ein guter Begleiter für zahlreiche Gerichte, denn sie verleihen ihnen Frische und Würze. Wer unsicher ist, welche Kräuter in welches Gericht passen, beginnt am besten mit den Klassikern: Basilikum beispielsweise ist aus der mediterranen Küche gar nicht wegzudenken. Es schmeckt hervorragend zu Tomaten, der Grundlage der italienischen Vorspeise "Insalata Caprese": Dafür braucht man aromatische Tomaten, Mozzarella, frisches Basilikum, gutes Olivenöl und etwas Salz und Pfeffer. Viele Kräuter lassen sich zu Hause auf dem Balkon oder sogar in der Küche auf dem Fensterbrett anpflanzen; inzwischen sind viele Sorten auch ganzjährig frisch im Supermarkt erhältlich. Im Winter sind gefrorene Kräuter eine gute Alternative. Sie werden direkt nach der Ernte eingefroren, sodass die meisten Nährstoffe erhalten bleiben.

Dressing

Auch mit dem Dressing gibt man einem Salat Frische und unter Umständen eine gänzlich neue Geschmacksrichtung. Von fruchtig über süß bis zu pikant ist alles möglich. Die klassische und weltweit bekannteste Salatsauce ist die französische Vinaigrette. Sie besteht aus Essig, Öl und Salz; Letzteres wird zunächst in Weinessig aufgelöst und dann mit Öl zu einer Emulsion verschlagen. Anschließend lässt sich diese traditionelle Vinaigrette mit weiteren Zutaten wie Senf oder Kräutern verfeinern. Auch fruchtige Dressings werden für Salate immer beliebter. Vor allem Salatsorten wie Chicorée, Radicchio oder Rucola tut ein fruchtig-süßes Dressing gut; sie schmecken dadurch weniger herb bzw. bitter. Eine fruchtige Geschmacksnote hat die Kombination aus Essig mit Früchten oder man gibt dem Salat frisches Obst oder Fruchtsaft hinzu. Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Süße und Säure erhält man, indem man beispielsweise pürierte Himbeeren mit Olivenöl und Balsamico-Essig verrührt. Wer Dressings gerne cremig mag, kann sie auch mit etwas Joghurt anrühren.

Nüsse

Nüsse sind nicht nur die deutlich gesündere Alternative zu Chips, wenn man zum Filmeschauen etwas knabbern möchte, sondern auch in fast jedem Salat ein echtes Highlights! So runden Erdnüsse einen asiatisch angehauchten Salat aus Pak Choi, Möhren, Koriander und Gurken perfekt ab. Etwas Chilischote verleiht dem Salat pikante Schärfe. In einen klassischen gemischten Salat mit Feldsalat und/oder Rucola passen hingegen eher Walnüsse oder Haselnüsse. Für welche Salat-Nuss-Kombination man sich auch entscheidet: Der Salat wird auf jeden Fall schön knusprig und erhält ein delikates Aroma.