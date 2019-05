Lasersintern - was dahinter steckt

Wie funktioniert Lasersintern?

Auf eine Bauplattform wird mittels eines Rakels oder einer Rolle eine dünne Kunststoffpulverschicht aufgebracht. Die Dicke der Pulverschicht variiert je nach Anlage und Auflösung zwischen 0,05 mm und 0,15 mm. Der Bauraum, in dem sich nun das aufgetragene Pulver befindet, wird im Anschluss bis kurz unter den Schmelzpunkt des verwendeten Kunststoffes erhitzt. Dort, wo das eigentliche Bauteil entstehen soll, wird das Kunststoffpulver mit Hilfe eines Laserstrahls aufgeschmolzen. Im nächsten Schritt senkt sich die Bauplattform exakt um die Dicke der Pulverschicht und es wird erneut eine Kunststoffpulverschicht aufgetragen. Dieser Vorgang wird so oft wiederholt, bis das gewünschte 3D-Druck-Modell entstanden ist.



Welche Vorteile bietet Lasersintern?

Das Lasersintern vom 3D Druck Anbieter Protiq bietet zahlreiche Vorteile. Dieses schafft beispielsweise erheblich mehr konstruktive Freiheit, da keine zusätzlichen Stützstrukturen notwendig sind. Darüber hinaus überzeugen die mittels Lasersintern gefertigten Bauteile durch eine hohe Temperaturbeständigkeit sowie eine hohe mechanische Belastbarkeit. Die mechanische Alterung der Bauteile entfällt bei diesem Verfahren gänzlich. Die Möglichkeiten der Nachbearbeitung sind ebenso vielfältig, so dass sowohl ein Lackieren als auch ein Einfärben der Bauteile möglich wird. Generell liegen die Werkstücke mit deren Eigenschaftsprofil nahe an einem spritzgegossenen Teil.

Welche Kunststoffe sind für das Lasersintern geeignet?

Ein weiterer Vorteil des Lasersinterns ist, dass die Bauteile aus verschiedenen technischen Kunststoffen gefertigt werden können, die jeweils unterschiedliche Eigenschaften aufweisen. Hierzu zählen diverse polyamidische Kunststoffe (PA), thermoplastisches Polyurethan (TPU) und Polyetheretherketon (PEEK). Die polyamidischen Kunststoffe sind äußerst langlebig und beständig gegen mechanische Krafteinwirkungen. Darüber hinaus verfügen diese über eine Beständigkeit gegenüber einigen Chemikalien. Das Material TPU überzeugt hauptsächlich durch dessen Elastizität und bietet sich demnach für die Fertigung flexibler Bauteile , wie beispielsweise Schläuche, an. Werkstücke aus PEEK gelten, bedingt durch deren hohen Temperatur-, Chemikalien- und Verschleißbeständigkeiten, als Metallersatz.

Welche Anwendungsfelder sind denkbar?

Die Anwendungsfelder des Lasersinterns sind breit und reichen von der Automobilindustrie , über die Luft- und Raumfahrttechnik bis hin zur Innenarchitektur. Die ursprüngliche Anwendung des Lasersinterns beschränkte sich ausschließlich auf die Anfertigung von Prototypen, die zuvor am Computer konstruiert wurden. Damit lassen sich voll funktionsfähige Modelle erstellen, die schnell und wirtschaftlich effektiv gefertigt werden können, so dass bei einer Produkteinführung sowohl Kosten als auch Zeit gespart werden. Neben der Anfertigung von Prototypen wird das Lasersintern immer häufiger bei der Vor- und Kleinserienfertigung verwendet. Da bei diesem Verfahren kein Werkzeugwechsel notwendig ist und entsprechende Rüstzeiten entfallen, führt das Lasersintern in diesem Anwendungsfeld ebenfalls zu einem Zeitgewinn. Da es sich beim Lasersintern, im Gegensatz zu Drehen oder Fräsen, um ein nicht abtragendes Verfahren handelt, wird der Materialverbrauch deutlich reduziert. Darüber hinaus eignet sich das Lasersinter-Verfahren generell für Anwendungen, bei denen eine hohe Komplexität der Bauteile gefragt ist. Dieses Verfahren ermöglicht die Konstruktion beliebig komplexer dreidimensionaler Bauteile . Dabei sind ebenfalls innenliegende Strukturen oder Hinterschneidungen möglich, die die Bauteilfertigung in nur einem Schritt realisierbar machen.

Es gibt jedoch einige technischen Randbedingungen, die das Verfahren begrenzen. Hierzu zählt eine Wanddicke von minimal 0,45 mm, wobei sich die Toleranzen auf ± 0,7% bzw. min. 0,1 mm belaufen. Um die Bauteile in einem Stück fertigen zu können, dürfen die Abmessungen von 660 mm x 360 mm x 550 mm nicht überschritten werden.

Bild: metalurgiamontamar0 / pixabay