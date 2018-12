Verkehrsrecht im Fokus: Schwere Verstöße führen zu Fahrverbot

Ein Fahrverbot ist laut § 44 Strafgesetzbuch geregelt und gilt als eine Nebenstrafe. Es geht also mit einem hohen Bußgeld und Punkten ins Flensburg einher. Die Dauer des Verbots ist unterschiedlich und immer von der Schwere des Vergehens abhängig. Es wird meist zwischen einem und drei Monaten ausgesprochen und bezieht sich generell auf das Führen von sämtlichen Kraftfahrzeugen.

Fahrverbot muss nicht sofort angetreten werden

Gerade Berufstätige haben stark unter der Strafe zu leiden, wenn sie täglich auf ihr Auto angewiesen sind. Sie haben jedoch eine kurze Frist und müssen den Führerschein nicht sofort abgeben. Handelt es sich nicht um einen Wiederholungstäter und lag in den vergangenen zwei Jahren kein Fahrverbot vor, bleibt ein Zeitraum von 4 Monaten bis zum Antritt des Fahrverbots. Betroffene entscheiden selbst, wann der Führerschein bei den zuständigen Behörden abgegeben wird. Hier bleibt er amtlich verwahrt, bis die Dauer des Verbots abgelaufen ist. Anschließend lässt sich die Fahrerlaubnis wieder ohne große Antragstellung abholen.

Wichtig: Es gibt einen Unterschied zwischen dem Fahrverbot und dem Führerscheinentzug. Während sich das Verbot nur auf einen kurzen Zeitraum beschränkt, wird der Führerscheinentzug langfristig verhängt. Er muss anschließend wieder neu beantragt werden und oft sind zusätzliche Untersuchungen (MPU) notwendig.

Nach welchen konkreten Verstößen droht ein Fahrverbot?

Für viele Autofahrer ist die Frage entscheidend, ab wann ein Fahrverbot verhängt wird. Die wichtigsten Bußgeldkataloge in diesem Bereich betreffen die Geschwindigkeit, den Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug, das Verhalten an der roten Ampel und Alkohol am Steuer. Ein Bußgeldrechner hilft, das zu erwartende Strafmaß schon vor dem eintreffen des amtlichen Bescheid abzuschätzen. Die Dauer des Fahrverbots richtet sich letztlich nach der Schwere des Vergehens und wird ebenso in diesem Bußgeldbescheid festgesetzt. Bei folgenden Verkehrsverstößen ist mit einem Fahrverbot von einem Monat zu rechnen:

Geschwindigkeitsüberschreitung von min. 31 km/h innerorts

Geschwindigkeitsüberschreitung von min. 41 km/h außerorts

Verstoß gegen die 0,5-Promille-Grenze

Überfahren einer roten Ampel

Fahren unter Drogeneinfluss (erstmalig)

Wird die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb von einem Jahr mit mehr als 26 km/h überschritten, gibt es ebenso ein Fahrverbot von einem Monat. Ganze zwei Monate werden bei einer höheren Geschwindigkeitsüberschreitung verhängt von 51 km/h innerorts und 61 km/h außerorts.

Das Höchstmaß liegt bei 3 bis 6 Monaten Fahrverbot. Diese gelten vor allem bei Wiederholungstätern unter Alkohol- oder Drogeneinfluss, aber auch extreme Geschwindigkeitsüberschreitungen werden auf diese Art belangt. Wer 61 km/h mehr als die zulässige Höchstgeschwindigkeit in einer geschlossenen Ortschaft fährt oder 70 km/h mehr außerorts, muss mindestens mit 3 Monaten Fahrverbot rechnen. Sechs Monate gibt es beispielsweise, wenn der Autofahrer wegen einer verkehrsrechtlichen Straftat belangt wurde. Fahrerflucht spielt bei diesem Thema eine wichtige Rolle.

Darf das Fahrverbot aufgeteilt werden?

Im Gegensatz zu Ersttätern haben Autofahrer mit erneutem Fahrverbot keinen zeitlichen Spielraum mehr zum Antreten der Strafe. Im Bußgeldbescheid ist genau festgelegt, wann der Führerschein abgegeben werden muss und damit das Fahrverbot als rechtskräftig gilt. Zudem muss es an einem Stück absolviert werden. Autofahrern ist es also nicht möglich, die Wochen zu splitten oder ein Fahrverbot für einen gewissen Zeitraum zu unterbrechen. Wer dennoch so handelt, verstößt gegen das Gesetz und muss im schlimmsten Fall mit dem Entzug der Fahrerlaubnis rechnen.

Tipp: Wer aus beruflichen Gründen zwingend auf seinen Führerschein angewiesen ist, kann mit anwaltlicher Hilfe das Fahrverbot in eine höhere Geldstrafe umwandeln lassen. Das funktioniert jedoch nicht in jedem Fall.