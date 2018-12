München (dpa/tmn) - Am eisigkalten Wintermorgen ins mollig-warme Auto hüpfen und aufs Scheibenkratzen verzichten - das sind Vorteile einer Standheizung. Wer diese nachrüsten will, braucht sich unter dem Strich kaum Gedanken über einen Mehrverbrauch machen, so der Tüv Süd.

So kommt etwa eine brennstoffbetriebene Version zwar auf etwa 0,3 Liter Kraftstoff in der ersten halben Stunde. Doch da der sehr spritfressende Kaltstart des Motors abgemildert werde, kompensiere das den Verbrauch der Heizung quasi. Bei einem warmen Motorstart entstünden zudem bis zu 60 Prozent weniger Schadstoffe.

Moderne Geräte liefern Wärme schon nach kurzer Zeit und eignen sich auch für kurze Strecken. Für nahezu alle Autos auf dem Markt gebe es entsprechende Nachrüstlösungen, für die aber eine Fachwerkstatt nötig sei. So müssten etwa Verkleidungsteile im Motorraum entfernt werden. Außerdem sind neue Anschlüsse zum Beispiel am Tank und der Batterie erforderlich. Zeitschaltuhr, Funkfernbedienung oder App steuern je nach Modell die Anlage.