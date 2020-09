Tribute-Monument für den «Cosmic Dancer» Marc Bolan

Berlin (dpa) - Er gilt als einer der Gründungsväter des Glam-Rocks - aber das ist längst nicht alles. Marc Bolan (1947-1977) gehört zu den einflussreichsten britischen Popmusikern überhaupt. Jetzt wird er mit einem tollen Tribute-Album geehrt - angemessenerweise von Künstlern unterschiedlicher Genres, weil seine Musik selbst so vielfältig war.

«AngelHeaded Hipster» (BMG) vereint auf der Doppel-CD gut zwei Dutzend Tracks des Mannes, der mit nur 29 Jahren bei einem Autounfall starb. Es sind sehr bekannte und weniger geläufige Namen unter den Musikern, die dem legendären Solokünstler und Band-Frontmann ihre Reverenz erweisen - das Album trägt nicht umsonst den Untertitel «The Songs of Marc Bolan & T. Rex».

Nick Cave, Marc Almond, U2, Elton John, Joan Jett und Nena (ja, unsere «99 Luftballons»-Nena) gehören zu den Promis - Leute wie Gavin Friday, King Khan oder Emily Haines zu den weniger berühmten. Aber schwach ist, bei aller Verschiedenheit, keine der 26 Coverversionen.

Wobei man sagen muss: Was Nick Cave als zweiter Starter - nach dem etwas bollerigen Opener «Children Of The Revolution» von Kesha - aus «Cosmic Dancer» macht, mit hochintensiver Gesangsperformance und einem wunderschönen Streicher-Arrangement, lässt sich danach kaum mehr toppen. Aber auch Lucinda Williams («Life's A Gas»), Beth Orton («Hippy Gumbo»), Father John Misty («Main Man») und Perry Farrell («Rock On») wissen zu glänzen.

Großartig auch, wie sich U2 mit einem entfesselten Elton John am Klavier in den T. Rex-Superhit «Bang A Gong (Get It On)» stürzen. Oder Marc Almonds theatralische Mariachi-Bläser-Nummer «Teenage Dream». Oder der gospelige «Organ Blues» von Helga Davis. Oder der orchestrale Jazz-Track «Planet Queen» von Sophisto-Pop-Großmeister Todd Rundgren. Oder, oder, oder. Kurz: «AngelHeaded Hipster» ist ein riesengroßes Vergnügen.

Bolans anfänglicher Ruf als eher leichtgewichtiges Rock-Sexsymbol hat sich im Laufe der Jahrzehnte seit seinem traurigen, viel zu frühen Tod sehr verändert. Die Qualitäten des Lockenkopfs als Songwriter wurden immer stärker gewürdigt (und sie blinken natürlich auch auf dieser neuen Tribute-Compilation andauernd auf). 50 Jahre nach Veröffentlichung des Debüts wurden T. Rex in die «Rock and Roll Hall Of Fame» aufgenommen.

Die Hommage entstand unter Leitung von Hal Willner (1956-2020), eines renommierten Produzenten und Arrangeurs, der Anfang April im Zusammenhang mit Covid-19 starb. Vor seinem überraschenden Tod erklärte Willner, warum er - nach Nino Rota, Thelonious Monk, Kurt Weill und Disney-Sountrack-Stücken - nun auch für Marc Bolan ein Tribute-Werk aufgenommen hat:

«Ich bin in diesen Künstler eingetaucht, indem ich mir alles anhörte, mit Experten und Fans sprach, seine Kritiken und Interviews recherchierte. Dabei fand ich heraus, dass über Bolan kaum jemals als "Komponist" gesprochen wurde. (...) Also habe ich mit ihm dasselbe wie mit den anderen Komponisten gemacht, mit denen ich mich zuvor beschäftigt hatte. Ich wollte den Komponisten Bolan zeigen, mit Hilfe unserer zeitgenössischen Künstler aus verschiedenen Welten, die man sonst selten gemeinsam an einem Ort trifft.»

Willner arbeitete mehrere Jahre an dem Album, mit Sessions in New York, Los Angeles und New Orleans, aber auch London, Paris und Berlin. Auf dem Album sind als besondere Gäste Donald Fagen (Steely Dan), Mike Garson (David Bowies Keyboarder), Bill Frisell, Van Dyke Parks und Marc Ribot zu hören. Willners langjährige Kollegin, die Produzentin Rachel Fox, sagte kürzlich: «Dieses Album ist ein Zeugnis von Hals Geist.» Also verneigt sich «AngelHeaded Hipster» letztlich vor gleich zwei Genies.

