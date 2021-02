Los Angeles (dpa) - Der deutsche Filmemacher Max Lang kann sichHoffnungen auf einen Oscar in der Sparte «Animierter Kurzfilm»machen.

Gemeinsam mit Daniel Snaddon schaffte es das Regie-Duo mit dem Trickfilm «The Snail and the Whale» in die Vorauswahl von zehn Oscar-Kandidaten. Laut Mitteilung der Oscar-Akademie wurden die Anwärter aus einem Pool von 96 Kurzfilmen ausgewählt. Nun wird ein Komitee fünf Kandidaten für die Endrunde ernennen. Die Oscar-Nominierungen werden am 15. März bekanntgegeben, die Trophäen sollen am 25. April verliehen werden.

«The Snail and the Whale», nach der Vorlage der britischen Kinderbuchautorin Julia Donaldson (dt. Titel: Die Schnecke und der Buckelwal), dreht sich um das gemeinsame Abenteuer der befreundeten Tiere. Der Animationsfilm wurde von der britischen Firma Magic Light Pictures mit produziert.

Lang, Absolvent der Filmakademie Baden-Württemberg, war zuvor schon zweimal für einen Kurzfilm-Oscar nominiert gewesen: 2011 zusammen mit Jakob Schuh für «The Gruffalo» («Der Grüffelo»), 2014 mit Jan Lachauer für «Room on the Broom». Bei der Oscar-Verleihung gingen die Trickfilmer aber jeweils leer aus.

