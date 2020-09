Conrad erhält den Preis für seine Hauptrolle im Drama «Kahlschlag». Das gab der Bundesverband Schauspiel (BFFS) in Berlin bekannt.

Für ihren Auftritt in der Serie «Skylines» gewinnt Carol Schuler die Auszeichnung für die beste Nebendarstellerin. Rauand Taleb wird als bester Nebendarsteller für die Serie «4 Blocks» geehrt.

Einige Preisträger waren bereits bekannt. Der Schauspieler Dieter Mann («Der Untergang») wird mit dem Ehrenpreis für sein Lebenswerk geehrt. Er war mehrere Jahre Intendant des Deutschen Theaters in Berlin. Nicole Heesters sollte für ihre Leistung im Stück «Marias Testament» den Theaterpreis des Verbands bekommen.

Dem Schauspielverband gehören nach eigenen Angaben rund 3600 Schauspieler an. Die Auszeichnung gibt es seit 2012. Die Preisträger werden teils per Mitgliederabstimmung, teils von Gremien ausgewählt. Für ihre «komödiantischen Rollen» werden Gisa Flake («Sag Du es mir») und Leon Ullrich («Eichwald, MdB») geehrt. Sophie Rois bekommt einen Preis für einen «starken Auftritt» in «Rampensau».

© dpa-infocom, dpa:200911-99-522595/2