Berlin (dpa) - Im vergangenen Jahr zog «After Passion» vor allem ein jüngeres Publikum in die Kinos. Das Auf und Ab der Liebe zwischen Tessa und Hardin geht nun in die nächste Runde: Das neue Drama heißt «After Truth».

Nach einer Offenbarung ist Tessa tief verletzt, doch Hardin will sie zurückgewinnen. Dann aber lernt Tessa in ihrem neuen Job einen anderen Mann kennen - ihr Chef Trevor interessiert sich für sie und wird zur Konkurrenz für Hardin. In den Hauptrollen sind erneut Josephine Langford und Hero Fiennes Tiffin zu sehen.

After Truth, USA 2020, keine Angaben zur Filmlänge und FSK-Freigabe, von Roger Kumble, mit Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin, Dylan Sprouse

