Gauting (dpa) - Die Schauspielerin Nina Hoss wird mit dem Hannelore-Elsner-Schauspielpreis ausgezeichnet. Das Fünf Seen Filmfestival im bayerischen Gauting will ihr die mit 5000 Euro dotierte Ehrung am 5. September in Starnberg überreichen.

«Mit ihrem Spiel gewinnen die von ihr verkörperten Frauenfiguren Vielschichtigkeit und Tiefe», sagte Festivalleiter Matthias Helwig in Gauting am Dienstag, dem 45. Geburtstag der Darstellerin («Das Mädchen Rosemarie»).

Nina Hoss stellt auf dem Festival ihren Kinofilm «Schwesterlein» von Stéphanie Chuat und Véronique Reymond vor. Das Krebsdrama mit Hoss und Eidinger war schon auf der Berlinale zu sehen. Mit dem Preis ehrt das Filmfest die 2019 gestorbene Schauspielerin Hannelore Elsner. Das Fünf Seen Filmfestival findet in diesem Jahr vom 1. bis 23. August in Kinos und Open Air statt, unter anderem in Starnberg, Gauting oder Seefeld.

