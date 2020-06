Los Angeles (dpa) - Ein lange geplanter Spielfilm über den legendären Autobauer und Rennfahrer Enzo Ferrari (1898-1988) unter der Regie von Michael Mann («Heat») könnte 2021 ins Rollen kommen.

Der australische Schauspielstar Hugh Jackman (51, «X-Men») sei für die Hauptrolle vorgesehen, berichtete das US-Branchenblatt «Deadline.com» am Samstag. Der US-Regisseur Mann (77, «Ali») werde sein neues Drehbuch in den nächsten Tagen beim Online-Filmmarkt in Cannes virtuell vorstellen, hieß es.

Schon in den 1990er Jahren hatte Mann davon gesprochen, die Story des Automobil-Moguls vor dem Hintergrund von zwei Weltkriegen und zahlreichen Familientragödien zu verfilmen. Zeitweise war Christian Bale für die Titelrolle im Gespräch. Wichtiger Teil des Films soll das Jahr 1957 sein, als bei der legendären und berüchtigten Autorallye «Mille Miglia» quer durch Italien ein Ferrari-Rennwagen einen tödlichen Unfall baute.

Laut «Deadline.com» plant Mann einen Drehstart im Frühjahr 2021. Im vorigen Jahr war der Regisseur als ausführender Produzent bei dem Rennfahrerdrama «Le Mans - Gegen jede Chance» an Bord. Der Film mit Matt Damon und Christian Bale drehte sich um ein Prestigeduell zwischen den Autobauern Ford und Ferrari beim halsbrecherischen 24-Stunden-Rennen von Le Mans in den 60er Jahren.

