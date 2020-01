Los Angeles (dpa) - Die Komödie «Once Upon a Time in Hollywood» von Regisseur Quentin Tarantino hat den Golden Globe als beste Filmkomödie gewonnen. Das gab der Verband der Auslandspresse in der Nacht zum Montag in Beverly Hills bekannt.

Für das Werk gab es zuvor bereits andere Auszeichnungen: Tarantino wurde für das beste Drehbuch geehrt, Brad Pitt als bester Nebendarsteller. Die Golden Globes, nach den Oscars Hollywoods wichtigste Filmpreise, wurden in Beverly Hills zum 77. Mal vergeben.

Auch für «Rocketman» über das Leben des Sängers Elton John gab es mehrere Auszeichnungen: Der Brite Taron Egerton gewann den Golden Globe als bester Hauptdarsteller in einer Komödie/Musical - und Elton John selbst wurde für den besten Filmsong geehrt.

Joaquin Phoenix (45) kann sich über die zweite Golden-Globe-Trophäe seiner Laufbahn freuen. Er wurde zum besten Hauptdarsteller in einem Drama gekürt. In dem düsteren Thriller «Joker» verkörpert er den psychisch kranken Batman-Gegenspieler, der in Gotham City zum Gewalttäter wird.

Als beste Schauspielerin in einem Filmdrama wurde Renée Zellweger (50) mit dem Golden Globe ausgezeichnet. Sie holte die begehrte Trophäe mit ihrer Verkörperung der Schauspiel-Ikone und Sängerin Judy Garland in «Judy». Es ist die vierte Globe-Trophäe in ihrer langen Karriere nach «Nurse Betty» (2001), «Chicago» (2003) und «Unterwegs nach Cold Mountain» (2004).

Der Regie-Preis ging an den Briten Sam Mendes für das Kriegsdrama «1917». Er setzte sich unter anderem gegen seine Kollegen Martin Scorsese und Quentin Tarantino durch. Beste Hauptdarstellerin in der Sparte Komödie/Musical wurde die US-Komikerin und Musikerin Awkwafina für ihre Rolle in der Tragikomödie «The Farewell».

Über die Auszeichnungen des Verbands der Auslandspresse (HFPA) in 25 Film- und Fernsehkategorien entscheiden rund 90 internationale Journalisten, die seit langem in Hollywood arbeiten. Bei den Oscars stimmen fast 9000 Filmschaffende ab. Die Academy Awards werden am 9. Februar vergeben.