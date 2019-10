New York (dpa) - Wie wird aus einem jungen Möchtegern-Komiker ein kaltblütiger Killer-Clown? Die Geschichte hinter dem Gegenspieler Batmans hat die Amerikaner in die Kinos gelockt.

Der Thriller «Joker» spielte in den USA und Kanada an seinem ersten Wochenende 93,5 Millionen Dollar ein (etwa 85 Millionen Euro) - Rekord für ein Debüt im Oktober, wie der «Hollywood Reporter» berichtete.

Der Film mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle übertraf damit die Erwartungen. Er gilt in den USA als umstritten, Kritiker warnten vor der in «Joker» gezeigten Gewalt. Starttermin in Deutschland ist der 10. Oktober.

Auf dem zweiten Platz landete der Animationsfilm «Abominable» mit zwölf Millionen Dollar (elf Millionen Euro), gefolgt von dem britischen Historiendrama «Downton Abbey». Die Fortsetzung der gleichnamigen Fernsehserie spielte acht Millionen Dollar ein (7,3 Millionen Euro).