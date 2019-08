Berlin (dpa) - Die Schauspielerin Christine Schorn (75) wird für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Sie soll bei der Verleihung des Deutschen Schauspielpreises am 13. September in Berlin geehrt werden.

«Sie spielt leise das Laute und das Leise mit gleichermaßen kraftvoller Intensität», ließ der Bundesverband Schauspiel (BFFS) am Freitag mitteilen. Schorn («Das Leben ist nichts für Feiglinge») erkenne man mit geschlossenen Augen an der Stimme - «gedehnte Hast, beiläufige Behäbigkeit, kunstvolle Alltäglichkeit, Mutter, Freundin, Geliebte, Biest und Bittende - erlebtes Leben». Dem Verband gehören laut Mitteilung rund 3400 Schauspieler an. Im vergangenen Jahr wurde Peter Simonischek («Toni Erdmann») für sein Lebenswerk geehrt.