Karlsbad (dpa) - Im tschechischen Karlsbad hat das 54. Internationale Filmfestival begonnen. Bei der feierlichen Eröffnung am Freitagabend nahm Hollywood-Star Julianne Moore den Kristallglobus für außerordentliche künstlerische Verdienste um das Weltkino entgegen.

Als Eröffnungsfilm wird in Karlsbad (Karlovy Vary) der Film «After the Wedding» ihres Ehemanns Bart Freundlich gezeigt. Moore (58) hatte an der Seite von Anthony Hopkins in «Hannibal» gespielt und für ihre Hauptrolle in «Still Alice – Mein Leben ohne Gestern» einen Oscar gewonnen.

Als weitere Ehrengäste werden im Laufe des Festivals US-Schauspielerin Patricia Clarkson und Oscar-Gewinner Casey Affleck erwartet. Das Filmfestival ist eines der ältesten der Welt. Es findet noch bis zum 6. Juli statt und ist bekannt für seine ungezwungene Atmosphäre.

Viele der überwiegend jungen Besucher übernachten nicht in Hotels, sondern in Zelten. Beim Festival 2018 wurden mehr als 140 000 Eintrittskarten verkauft.

Als eine von mehreren Weltpremieren wird im Hauptwettbewerb das Psychodrama «Lara» des deutschen Regisseurs Jan-Ole Gerster zu sehen sein. Dabei geht es um eine Mutter-Sohn-Beziehung zwischen Lara (Corinna Harfouch) und ihrem Sohn Viktor (Tom Schilling).