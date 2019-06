Berlin (dpa) - Das Mittagessen mit seinem Verleger verläuft zwar recht angenehm. Am Ende aber des Zusammentreffens steht die für Autor Léonard ziemlich bittere Erkenntnis, dass sein neuer Roman wohl nicht von eben diesem Verleger lanciert werden wird.

Ohnehin beschäftigt derzeit ein ganz anderes Thema den noch recht jungen Publizisten: Was bedeutet die so flugs voranschreitende Digitalisierung für den Buchhandel? Der französische Regisseur Olivier Assayas berichtet in seinem neuen Kinofilm auch davon, wie sich sein Figurenensemble - alle stecken sie irgendwie in einer kleinen Lebenskrise - immer mehr verheddert in einem Geflecht aus Beziehungen und Affären. Unter anderem mit Juliette Binoche.

Zwischen den Zeilen, Frankreich 2019, 107 Min., FSK ab 6, von Olivier Assayas, mit Guillaume Canet, Juliette Binoche, Vincent Macaigne