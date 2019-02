Berlin (dpa) - Ein ansehnliches, begehrtes Skigebiet in den Rocky Mountains. Meterhoch liegt hier der Schnee, während das Thermometer kaum aus dem Minusbereich herauskommt.

Tag für Tag wühlt sich Nels Coxman mit seinen Schneemaschinen durch das in der Wintersonne so verlockend glitzernde Weiß. Dem wortkargen Schneepflugfahrer scheint es aller harten Arbeit zum Trotz gut zu gehen - gerade erst wurde er von seiner Gemeinde zum «Bürger des Jahres» bestimmt. Dann aber töten Gangster Nels’ Sohn - und nichts, gar nichts ist mehr wie es war. Liam Neeson («Unknown Identity») zieht in der Hauptrolle auf einen blutigen Rachefeldzug. Mit dabei sind Schauspieler wie Laura Dern, Tom Bateman und Tom Jackson.

Hard Powder, USA/Norwegen/Großbritannien/Kanada 2019, 119 Min., FSK ab 16, von Hans Petter Moland, mit Liam Neeson, Tom Bateman, Laura Dern