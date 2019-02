Los Angeles (dpa) - US-Regisseur Spike Lee (61, «Malcom X», «BlacKkKlansman») will «Black Panther»-Star Chadwick Boseman (41) für seinen nächsten Film vor die Kamera holen.

Bei dem geplanten Drama «Da 5 Bloods» sollen auch Jean Reno und Delroy Lindo mitwirken, wie die Branchenblätter «Variety» und «Hollywood Reporter» berichteten. Der Film dreht sich um Vietnamveteranen, die in den Dschungel zurückkehren, um ihre Kriegserlebnisse aufzuarbeiten. Lee will mit dem Streamingdienst Netflix zusammenarbeiten.

Lees Rassismusdrama «BlacKkKlansman» ist für sechs Oscars nominiert, darunter als bester Film. Als Regisseur hat das Multitalent seine erste Oscar-Gewinnchance. Auch «Black Panther» ist im Rennen um den Oscar als bester Film. Boseman übernahm zuletzt in «17 Bridges» die Hauptrolle eines New Yorker Ermittlers, der Polizistenmördern auf der Spur ist. Der Action-Thriller soll im Sommer in die Kinos kommen.