Los Angeles (dpa) - Die geplante Star-Besetzung für den Science-Fiction-Streifen «Dune» unter der Regie von Denis Villeneuve («Blade Runner 2049») nimmt immer konkretere Züge an.

Der spanische Oscar-Preisträger Javier Bardem (49, «No Country for Old Men») verhandle um die Rolle eines Stammesführers, berichteten die Branchenblätter «Variety» und «Deadline.com». Kollegen wie Timothee Chalamet, Rebecca Ferguson, Dave Bautista und Charlotte Rampling sind bereits an Bord.

Vorlage ist der Bestseller «Dune - Der Wüstenplanet» des US-Autoren Frank Herbert (1920 - 1986). Der Science-Fiction-Roman aus den 1960er Jahren wurde erstmals 1984 von David Lynch verfilmt und später als TV-Dreiteiler neu aufgelegt.

Die Geschichte spielt auf dem fernen Wüstenplaneten Arrakis, wo Adelsgeschlechter um die Vorherrschaft und um die wertvolle Wunderdroge «Spice» kämpfen. Über einen Drehbeginn wurde noch nichts bekannt.