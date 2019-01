München (dpa) - Der mit 40 000 Euro dotierte Carl-Laemmle-Produzentenpreis geht in diesem Jahr an den Filmproduzenten Stefan Arndt. Der 57-Jährige wird für sein Lebenswerk gewürdigt, wie die Produzentenallianz am Freitag mitteilte. Arndt hat Filme wie «Lola rennt» und «Good Bye, Lenin!» realisiert.

Mit einem untrüglichen Gespür für Talent und Qualität bringe Arndt höchst komplexe, deutschsprachige und internationale Produktionen ins Kino und erschaffe ganz besondere Filmereignisse, erklärte der Juryvorsitzende Martin Moszkowicz, Chef von Constantin Film und Vorstandsmitglied der Produzentenallianz.

Aktuell ist der gebürtige Münchner Arndt einer der Produzenten der Erfolgsserie «Babylon Berlin». Die Auszeichnung erfülle ihn «mit großer Freude, ein wenig Stolz, aber vor allem - bei dem Blick auf das Lebenswerk des Namenspaten - mit großer Demut», teilte Arndt mit. Carl Laemmle (1867-1939) war ein deutsch-amerikanischer Filmproduzent und gilt als einer der einflussreichsten Pioniere der US-amerikanischen Filmgeschichte.