«Hello Dolly»-Star Carol Channing gestorben

Channing, die 1964 bei der Uraufführung in New York in dem weltweit erfolgreichen Musical «Hello Dolly» auf der Bühne stand, verkörperte die Rolle der Heiratsvermittlerin Dolly Levi über Jahrzehnte hinweg in verschiedenen Produktionen. Zuvor hatte sie schon in dem Musical «Blondinen bevorzugt» (1949) in der Rolle als Lorelei Lee am Broadway Erfolg. In der Filmversion spielte Marilyn Monroe mit.

Channing wirkte auch in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen mit. Mit ihrer Rolle in dem Filmmusical «Modern Millie - Reicher Mann gesucht» (1967) an der Seite von Julie Andrews holte sie eine Oscar-Nominierung als beste Nebendarstellerin.