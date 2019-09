Ein Hafthaus der JVA Castrop-Rauxel geräumt

Castrop-Rauxel (dpa) - Ein Hafthaus der Justizvollzugsanstalt (JVA) Castrop-Rauxel ist wegen baulicher Probleme geräumt worden. Ein Riss sei am Mittwoch an dem Gebäude deutlich größer geworden und deshalb seien die Häftlinge noch am selben Tag verlegt worden, sagte ein Sprecher des Justizministeriums in Düsseldorf am Donnerstagabend. Mehrere Medien hatten zuvor über die Räumung des Gebäudes berichtet.

Von dpa