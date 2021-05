„Im Moment haben wir noch zu wenig Impfstoff für alle“, sagt Jürgen Kreutzer auf Nachfrage der DZ. Zurzeit bekomme seine Praxis wöchentlich zwölf Dosen für Erstimpfungen und 36 für Zweitimpfungen. Mit Wegfall der Impfpriorisierung rechnet der Arzt „mit einem großen Ansturm, allein schon telefonisch. Wir haben jetzt schon ein bis zu Anrufe pro Minute. Ich befürchte, dass bei der Telefonüberlastung dann viele Patienten persönlich kommen. Dafür sind wir natürlich nicht gewappnet.“

Auch Rahel Buck ist von der Ankündigung von Gesundheitsminister Spahn alles andere als begeistert. „Als Medizinerin bin ich natürlich dafür, dass alle Patienten schnellstmöglich geimpft werden.“ Aber: „Die Entscheidung der Politik ist mit den Hausärzten überhaupt nicht abgesprochen.“

Verständnis für Dilemma

Dr. Roman Prenger-Berninghoff hat für die Aufhebung der Priorisierung mehr Verständnis. Wenn man lese, dass - wie am Wochenende im Impfzentrum in Dülmen - eine große Menge an Dosen zusätzlich habe verimpft werden müssen, damit sie nicht verfielen, sei der Zeitpunkt offensichtlich nicht verfrüht, so der Allgemeinmediziner.

DZ-Leser Giesbert Wolter kann über seine Erstimpfung mit Biontech vor eineinhalb Wochen nur Positives berichten. „Das lief alles über meinen Hausarzt und funktionierte wunderbar“, sagte der 62-Jährige. Ebenfalls seit eineinhalb Wochen unterstütze er seine Lebensgefährtin in ihrem Bemühen, auch eine Erstimpfung mit Biontech zu bekommen - für Astrazeneca sei sie zu jung. Bisher erfolglos.