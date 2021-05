Die Arbeiten am Bahnhof Dülmen ruhen weiterhin. Das bestätigte Stadtsprecher André Siemes auf DZ-Nachfrage. „Es gibt nicht viel Neues“, heißt es. Wie mehrfach berichtet, werden die Arbeiten an dem Bauwerk nicht weitergeführt, solange notwendige Nachweise für eine Abnahme der Teile für die neue Fußgänger- und Radfahrbrücke fehlen. Das Unternehmen hatte zwar einige der Bauteile geliefert worden – jedoch ohne Transportfreigabe. Erste Unterlagen seien eingereicht, erinnert Siemes an den Stand der Dinge, aber es fehlten weiterhin die Nachweise.

Eigentlich hatten am vergangenen Wochenende die Brückenteile auf ihren Platz gehoben werden sollen. Aber daraus wurde nichts. Zwar fand die Sperrpause bei der Bahn wie geplant statt, das heißt keine Züge, sondern Busse pendelten mit den Reisenden zwischen Dülmen und Haltern. Aber ansonsten tat sich am Bahnhof nichts. Die Stadt steht mit der Bahn in Verhandlungen für eine weitere Sperrpause zum Einhub der Brückenteile - möglichst noch in diesem Jahr.