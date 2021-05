Laut dem Robert-Koch-Institut hat der Kreis Coesfeld erstmals am Samstag den Schwellenwert von 50 unterschritten, sodass die weiteren Lockerungen ab kommenden Samstag, 22. Mai gelten können. Wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind, betont die Pressestelle des Kreises.

So muss der Sieben-Tage-Inzidenz weiterhin unter dem Schwellenwert von 50 bleiben. Lockerungen können dann in Kraft treten, wenn an fünf Werktagen hintereinander (Sonntag zählt also nicht) der Inzidenzwert unter 50 liegt. Das wäre im Kreis Coesfeld am Samstag der Fall.

Konkrete Zahlen zu der aktuellen Entwicklung der Infektionszahlenin Dülmen kann das Kreisgesundheitsamt erst am Dienstagnachmittag nennen.