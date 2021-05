Jochen Gerle, Fachbereichsleiter Tiefbau bei der Stadt Dülmen, seine Kollegen Detlev Siebert sowie Klemens Hetrodt und Klaus Dammers vom Kreis Coesfeld haben sich bereit erklärt, die Baufortschritte zu erklären und einen Ausblick auf die weiteren Arbeiten zu geben.

Vor gut einem Jahr war mit den Arbeiten für den vorletzten Bauabschnitt begonnen worden: Die alte Tiberbachbrücke im Knotenpunkt von Gausepatt, Hülstener Straße, Burgweg und Südumgehung wurde abgebrochen und durch einen Neubau ersetzt. Die alte Brücke wäre nicht groß genug für den Verkehr der Umgehung gewesen.

Nun ist die Brücke fertig. Im Prinzip könnte der Verkehr darüber rollen. Es fehlen noch Schilder und Straßenmarkierungen. Und vor allem: Es fehlen einige Meter der Lärmschutzwand an der Straße.

Klaus Dammers bedauert, dass der letzte Bauabschnitt der Südumgehung, das 400 Meter lange Stück zwischen Gausepatt und Halterner Straße, noch nicht in Angriff genommen werden kann. Denn noch gibt es keine gerichtliche Entscheidung darüber, ob die Bäume der Allee Hülstener Straße für den Straßenbau gefällt werden können oder nicht. Gegen das Abholzen hatten Natur- und Umweltschützer geklagt.

