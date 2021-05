Das Robert-Koch-Institut meldete erstmals am Samstag einen Inzidenzwert von unter 50. Für Sonntag (0 Uhr) betrug er 45,3.

Sollte der Inzidenzwert an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter 50 liegen, sind im Kreis Coesfeld weitere Lockerungen für Handel, Gastronomie, Beherbergungsbetriebe oder Kulturveranstaltungen möglich.

Das Gesundheitsamt des Kreises Coesfeld übermittelt am Wochenende keine Zahlen zum aktuellen Infektionsgeschehen. Wie sich also konkret die Zahl der Covid-19-Infektionen in Dülmen entwickelt hat, wie viele Infizierte gesundet sind und bei wie vielen Infizierten die Krankheit aktiv ist, das kann erst zu Wochenbeginn beziffert werden.