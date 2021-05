Dülmener sagen Ja zum Impfen

Zwei Sonderseiten in der Samstags-Printausgabe der DZ

Dülmen. So einfach war eine Umfrage selten: So gut wie jeder, den die DZ für diese Umfrage ansprach, sagte sofort zu. Und wollte gerne berichten, wie es ihr oder ihm im Anschluss an die Corona-Impfung ging. Genau 50 Dülmenerinnen und Dülmener hat die DZ zu diesem Thema kontaktiert. Frauen und Männer, Jüngere und Ältere. Sie alle berichten auf einer Doppelseite, wie sie die Zeit unmittelbar nach einer Corona-Impfung erlebt haben, ob und wenn ja welche Symptome sie hatten.