Sind Katzen ein generelles Problem?

Cristine Bendix: In der Presse kursieren teilweise Zahlen von bis zu 200 Millionen Vögeln, die durch Katzen jährlich getötet würden. Das bedeutet, dass jeder zweite Vogel in Deutschland zum Opfer würde. Das ist absurd. Zumal die Anzahl von Vögeln in artenreich bepflanzten Gärten auch bei Katzenbesitzern erstaunlich hoch ist, auch in Siedlungsbereichen, wo sich in der Regel auch viele Katzen aufhalten.

Wie müssen Katzen-Besitzer sich in der Brut- und Setzzeit verhalten?

Bendix: Wenn Katzenbesitzer in der Zeit von Mai bis Mitte Juli darauf achten, Katzen besonders früh morgens weniger häufig herauszulassen, wären schon einige Vögel gerettet, denn sie sind dann besonders aktiv.

