Wegen eines positiven Corona-Befunds bleibt eine Gruppe des städtischen Familienzentrums Overberg-Kindergarten bis einschließlich zum 19. Mai geschlossen. Darauf weist die Stadt Dülmen hin. Das Gesundheitsamt des Kreises Coesfeld informiert die betroffenen Familien. Insgesamt stehen 19 Kinder und sechs Mitarbeiterinnen unter Quarantäne, teilte die Stadt mit.

Grundsätzlich ist die Zahl der aktuell in Dülmen an Covid-19 erkrankten Menschen ist von Montag auf Dienstag merklich gesunken. Nach Angaben des Kreisgesundheitsamtes waren gestern 73 Dülmener aktiv an Corona erkrankt - neun weniger als noch am Vortag. Auf der anderen Seite ist der Zahl derjenigen, die eine Covid-19-Erkrankungen überstanden haben, um neun auf insgesamt 851 gestiegen.

Der Inzidenzwert für den gesamten Kreis Coesfeld sank nach einer leichten Steigerung wieder auf 60,3. Allerdings gibt es einen weiteren Todesfall in Dülmen in Zusammenhang mit Covid-19 zu beklagen. Damit stieg die Zahl derjenigen, die seit Beginn der Pandemie nach einer Infektion verstorben sind, auf 16.