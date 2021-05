Die Beamten hielten die Frau an. Beim Anhalten zeigte sie starke Koordinationsstörungen beim Absteigen, heißt es in der Polizeimeldung. Ein Alkoholvortest verlief positiv. Der Dülmenerin wurde auf der Polizeiwache in Dülmen eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Da die Frau ankündigte, gleich wieder weiter zu fahren, stellte man ihren Fahrradschlüssel sicher. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.