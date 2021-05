Das vergangene Wochenende war warm und sonnig. Zum ersten Mal in diesem Jahr kletterten die Temperaturen auf knapp 27 Grad. Da Außengastronomie und Freibäder noch geschlossen sind, war die Gelegenheit günstig, sich auf das Rad zu schwingen. Und wer in Dülmen ist und kein eigenes Rad hat, der wendet sich an die Fahrradstation von Dülmen Marketing.

Lastenräder und E-Bikes sind gefragt

„Dieses Wochenende lief die Station gut an“, berichtet Monika Dreike von Dülmen Marketing. „Wir hatten viele Bestellungen. Lastenräder waren genauso gefragt wie normale E-Bikes.“ Seit Mitte April hat die Fahrradstation in der Overbergpassage, schon geöffnet. „Aber es wurde ja erst in letzter Zeit wärmer und die Leute haben einfach auf das gute Wetter gewartet.“

Mehr Informationen gibt es unter 02594 12345 oder hier .