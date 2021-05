Am 8. Mai ist der „Weltladentag“, der jedes Jahr begangen wird und hunderte Eine-Welt-Läden machen bundesweit mit. Dieses Jahr steht der Tag unter dem Motto: „Die Welt braucht einen Tapetenwechsel!“

Auch in Dülmen beteiligt sich der Eine-Welt-Laden, den es schon seit 21 Jahren gibt, bei dieser wichtigen Aktion. Fritz Pietz stellvertretender Vorsitzender des Trägervereins in Dülmen ist seit 2009 aktiv mit dabei. „Wir wollen auf die Werte aufmerksam machen, die zu einem gesellschaftlichen Wandel und zu einer sozial-ökologischen Transformation beitragen“ so Fritz Pietz. Wichtig sei der Dialog, Respekt, Solidarität, Transparenz, Gleichberechtigung, Nachhaltigkeit und politisches Engagement. Hierfür setzen sich die Fair-Handel-Akteure weltweit täglich ein.

Aktion bis zum 15. Mai

Die sozialen Lebensbedingungen in den Ländern des Fairen Handel zu verbessern ist eine wichtige Aufgabe. Vom Klimawandel sind diese Länder wie in Südamerika, Afrika und Südostasien viel mehr betroffen als Deutschland. Der Klimaschutz ist für diese Länder und die Menschen besonders wichtig.

In der Woche vom 8. bis zum 15. Mai sehen die Besucher des Eine-Welt-Ladens außen an der Fensterfront eine Wäscheleine, an der viele kleine Kärtchen hängen. Auf der Vorderseite steht die Parole „Gönn dir Wandel“. Und auf der Rückseite findet man verschiedene Denkimpulse. Gleichberechtigung, Rassismus, Diskriminierung, Massensterben im Mittelmeer und vieles mehr regt zum Nachdenken an.